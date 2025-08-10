Európa bije na poplach: Izraelský plán obsadiť mesto Gaza prinesie katastrofu

MADRID - Osem európskych štátov v nedeľu odsúdilo plán izraelskej vlády obsadiť vojensky mesto Gaza. Ministri zahraničných vecí v spoločnom vyhlásení, ktoré zverejnil španielsky rezort diplomacie, upozornili, že tento krok bude mať za následok smrť množstva civilistov a takmer milión Palestínčanov vyženie zo svojich domovov. Informuje o tom agentúra AFP.
Izraelský bezpečnostný kabinet v noci na piatok schválil návrh premiéra Benjamina Netanjahua na prevzatie kontroly nad husto osídleným mestom Gaza. Kabinet takto ignoroval varovania izraelskej armády, že takáto operácia ohrozí životy zostávajúcich rukojemníkov a zároveň môže spôsobiť humanitárnu katastrofu. Tento krok kritizovali mnohé krajiny, ale odpor voči izraelskému plánu vyjadrili aj obyvatelia Izraela. V sobotu vyšli do ulíc Tel Avivu desiatky tisíc ľudí, ktorí protestovali proti spomínanému návrhu. Protest usporiadalo združenie príbuzných izraelských rukojemníkov unesených palestínskym militantným hnutím Hamas do Pásma Gazy v októbri 2023. Rodiny sa obávajú, že izraelské vojenské plány ohrozia životy zadržiavaných.
Nesúhlas v nedeľu v spoločnom vyhlásení vyjadrili aj ministri zahraničných vecí Španielska, Írska, Luxemburska, Malty, Islandu, Nórska, Portugalska a Slovinska. Šéfovia diplomacií vo vyhlásení uviedli, že rozhodnutie izraelskej vlády „zhorší humanitárnu krízu a viac ohrozí životy ostávajúcich rukojemníkov“. Podľa ich odhadov môže operácia viesť k „neakceptovateľnému množstvu obetí a násilnému vysídleniu takmer milióna palestínskych civilistov.“ Zároveň upozornili, že plánovaná ofenzíva a okupácia mesta Gaza bude veľkou prekážkou pri implementácii dvojštátneho riešenia konfliktu. Riešenie v podobe dvoch štátov považujú ministri podľa vyhlásenia za jedinú cestu smerom ku komplexnému, spravodlivému a trvalému mieru.
AFP tvrdí, že zahraničné mocnosti vrátane niektorých spojencov Izraela vyvíjajú tlak na Tel Aviv, aby zabezpečil prímerie a prepustenie rukojemníkov, a pomohol tak zmierniť humanitárnu krízu v palestínskej enkláve, kde sa v súčasnosti šíri hladomor. Izraelský premiér však napriek zahraničnému i domácemu odporu trvá na tom, aby Izrael vojensky obsadil palestínske mesto Gaza.