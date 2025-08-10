Nedeľa10. august 2025, meniny má Vavrinec, zajtra Zuzana

Ukrajinská diplomacia OSTRO odsúdila Ficove slová: Jeho rétoriku označila za URÁŽLIVÚ! Okamžitá REAKCIA premiéra

Robert Fico AKTUALIZOVANÉ
Robert Fico (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)
TASR

KYJEV - Ukrajinské ministerstvo zahraničných vecí v nedeľu kritizovalo vyjadrenia premiéra SR Roberta Fica, ktorý si podľa ukrajinského rezortu diplomacie neuvedomuje skutočné dôvody ruskej invázie na Ukrajinu a nebezpečenstvo spolupráce s agresorom. Informuje o tom vyhlásenie ukrajinského ministerstva.

Fico tvrdí, že Smer-SD mal pri hodnotení konfliktu pravdu prakticky vo všetkom

Slovenský premiér v sobotu na sociálnej sieti Facebook zverejnil video, v ktorom sa vyjadril k plánovanému stretnutiu amerického prezidenta Donalda Trumpa so šéfom Kremľa Vladimirom Putinom, ktoré sa má uskutočniť v piatok 15. augusta na Aljaške. Fico povedal, že strana Smer-SD mala pri hodnotení ukrajinsko-ruského konfliktu pravdu prakticky vo všetkom. „Všetci už vedia, že konflikt má svoje vážne korene v nedávnej histórii, že nemá vojenské riešenie. Všetci už vedia, že členstvo Ukrajiny v NATO je nemožné. Všetci už vedia, že Ukrajina bola použitá Západom na pokus oslabiť Rusko, čo sa nepodarilo, a za čo bude musieť Ukrajina podľa všetkého draho zaplatiť,“ tvrdí Fico.

Dodal, že nech plánované rokovania prezidentov Ruska a USA dopadnú akokoľvek, trpieť bude Ukrajina. Podľa neho sú ukrajinskí politickí lídri za tento stav do určitej miery zodpovední, pretože sa nechali nalákať Západom a podporovali „neúspešnú západnú stratégiu poškodiť Rusko cez všemožnú podporu Ukrajiny vo vojenskom konflikte“. Vojna podľa premiéra mohla skončiť už v apríli 2022, ale bránili tomu viacerí západní politici. Myslí si, že to, čo sa udeje v nasledujúcich týždňoch, nebude pekné. Najpodstatnejšie sú podľa neho dve veci, a to, aby sa dohodlo okamžité zastavenie vojenských operácií a skončilo sa zabíjanie, a aby „iní západní hráči nehodili do prípadnej dohody o prímerí vidly“.

Podľa MZV Ukrajiny sa Fico uchyľuje k urážlivej rétorike

„Po viac ako troch rokoch ozbrojenej agresie Ruskej federácie voči Ukrajine si premiér Slovenskej republiky Robert Fico stále nedokáže uvedomiť skutočné dôvody tejto zločineckej invázie a nebezpečenstvo spolupráce s agresorským štátom,“ uviedlo ukrajinské ministerstvo. Podľa ukrajinského rezortu diplomacie je poľutovaniahodné, že predseda vlády členského štátu Európskej únie sa uchyľuje k „otvorene urážlivej rétorike voči Ukrajine a ukrajinskému ľudu,“ ktorý naďalej vzdoruje ruskej agresii a bráni svoju krajinu v záujme bezpečnosti celého európskeho kontinentu.

archívne video

Šéf SNS Danko po schválení 18. balíka protiruských sankcií vypenil a pýta sa, kde je prezident (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Ministerstvo varovalo pred používaním „nepriateľských (ľudových) analógií a snahou zvyšovať si domáce politické preferencie na úkor Ukrajiny“. Takéto vyjadrenia označil rezort za ľahkovážne a podľa neho urážajú pamiatku padlých vo vojne, utrpenie miliónov ukrajinských rodín, ako aj obetu tých, ktorí bojujú za slobodu. Ukrajina si podľa ministerstva zahraničných vecí váži komplexnú podporu svojich medzinárodných partnerov, ktorí obhajujú princípy územnej celistvosti suverénnych štátov, zásady medzinárodného práva a zachovania globálneho poriadku založeného na pravidlách. „V tomto kontexte vyjadrenia Roberta Fica ostro odporujú duchu dobrého susedstva, solidarity a vzájomného rešpektu, ktorý slovenský ľud neustále prejavuje voči Ukrajine. Týmto pán Fico zároveň prejavuje neúctu voči vlastnému národu,“ uzavrelo ukrajinské ministerstvo.

Reakcia premiéra Fica na slová MZV Ukrajiny

Slová ukrajinskej diplomacie nenechali Fica bez odozdy. "Ako predseda vlády suverénnej Slovenskej republiky chápem napätie a nervozitu, ktorá musí v týchto dňoch prevládať v politickom vedení Ukrajiny. Nemôžem však akceptovať tvrdenie ukrajinského rezortu diplomacie, že sa uchyľujem k 'otvorene urážlivej rétorike voči Ukrajine a ukrajinskému ľudu'," uviedol premiér s tým, že aj vo včerajšom mojom príspevku na sociálnych sieťach, ktorý je dôvodom ukrajinskej reakcie, konzistentne opakoval postoje k rusko-ukrajinskému konfliktu.

"Želám si okamžitý spravodlivý mier pre Ukrajinu a zastavenie nezmyselného zabíjania Slovanov. Ak použijeme ukazovateľ sily slovenského hospodárstva, SR patrí medzi krajiny s najintenzívnejšou pomocou pre Ukrajinu. Susedské vzťahy však nemôžu byť iba jednosmerným cestovným lístkom. Ukrajina očakáva, že vždy jej musí každý vyjsť v ústrety," hovorí premiér a dodáva, že SR zabezpečuje Ukrajine kritické dodávky elektriny a Ukrajina využíva európsku legislatívu, ktorá našej krajine prikazuje poskytnúť slovenskú infraštruktúru na dodávky plynu na územie Ukrajiny. Fico opakovane zdôraznil, že ukrajinský prezident na strane druhej zastavil dodávky plynu na Slovensko cez ukrajinské územie, čím Slovensko výrazne poškodil.

"Vojna na Ukrajine zdeformovala v EÚ slobodu prejavu. Akýkoľvek iný ako povinný názor je ostro kritizovaný a odsudzovaný, aj keď vychádza z objektívnych informácií. Odmietam takéto úmyselné deformácie základných práv. Pri všetkej úcte k ukrajinskej diplomacii musím zdôrazniť, že právo na iný názor vyjadrovaný normálnym spôsobom je základom demokracie a že obmedzovanie tohto práva je začiatkom konca demokracie. Ako predseda vlády zvrchovanej krajiny si právo na slobodu prejavu a iný názor zachovám, aj keď to spôsobuje nervozitu medzi mojimi kolegami v EÚ a v susednej Ukrajine. Aj keď môj suverénny názor na vojenský konflikt na Ukrajine ma stál skoro život," konštatuje na záver Fico.

