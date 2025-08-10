Izraelské jednotky vpadli do niekoľkých dedín na juhu Sýrie: Potom sa však stiahli

DAMASK - Izraelské jednotky v sobotu vpadli do viacerých dedín v provincii Kunajtra na juhu Sýrie a zriadili tam stanovištia, kde začali kontrolovať prechádzajúcich civilistov. Informuje sýrska agentúra SANA.
Konvoj piatich izraelských vojenských vozidiel napríklad vnikol do dediny Rafíd na hranici oblasti pod kontrolou sýrskej vlády a Izraelom okupovaných Golanských výšin. Ďalší konvoj až desiatich vozidiel postupoval do dediny Ruwajhína v strede provincie Kunajtra približne 70 kilometrov z južne od Damasku. Dva izraelské tanky zaujali pozície na okraji obce. SANA píše, že izraelské jednotky sa po niekoľkých hodinách zo sýrskych dedín stiahli.
Koncom júla sa v Paríži uskutočnili rokovania
Koncom júla sa v Paríži uskutočnili rokovania medzi sýrskymi a izraelskými predstaviteľmi, ktoré sprostredkovali Spojené štáty. Rozhovory sa týkali násilností v oblasti prevažne drúzskeho mesta Suwajdá, kde vypukli boje medzi beduínmi a drúzmi. Izrael do konfliktu vstúpil na podporu drúzov a útočil letecky na ciele v Damasku aj na sýrske vládne jednotky. Podľa televízie al-Džazíra vtedy sýrski predstavitelia Izraelu povedali, že jednota a zvrchovanosť Sýrie nemôžu byť predmetom vyjednávania.