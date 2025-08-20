Americká koalícia zabila pri operácii v Sýrii vodcu Islamského štátu v Iraku: Zásah potvrdili miestne médiá

DAMASK - Americká koalícia bojujúca proti extrémistom z Islamského štátu (IS) pri stredajšej operácii na severozápade Sýrie zabila vodcu tejto organizácie v Iraku. Informovali o tom sýrske štátne médiá, píše agentúra AFP.
„Koaličné sily uskutočnili letecký výsadok, ktorého cieľom bol dom v meste Atma“ v provincii Idlib, uviedla sýrska štátna televízia s odvolaním sa na nemenovaný bezpečnostný zdroj. Podľa zdroja sa terčom operácie stal iracký občan Saláh Nuamán, známy aj pod menom Alí, ktorý bol jedným z vodcov organizácie Dáiš (arabský akronym pre IS) a zároveň vraj jeden z najnebezpečnejších mužov hľadaných pre svoju úlohu pri aktivovaní a mobilizovaní buniek IS v Sýrii.
Samotná koalícia zatiaľ o žiadnej operácii v oblasti Idlibu nevydala vyhlásenie. Traja očití svedkovia vrátane majiteľa budovy, v ktorej Nuamán býval, pre AFP potvrdili, že zásah sa uskutočnil po polnoci a bolo pri ňom počuť lietadlá a streľbu. Štátna televízia uviedla, že koaličné jednotky prepadli dom, kde Nuamán žil so svojou rodinou a matkou, pričom ho zastrelili, keď vyskočil z balkóna na prvom poschodí.
Iracký bezpečnostný zdroj, ktorý si neželal byť menovaný, pre AFP ozrejmil, že Nuamán bol bratom vysokopostaveného člena IS zabitého v roku 2020 pri útoku koalície vo východosýrskej provincii Dajr az-Zaur. Dodal, že operácia v Atme sa uskutočnila na základe informácií irackej rozviedky. Nuamánove manželky boli pri nej zadržané. Koalícia vedená USA v provincii Idlib opakovane podniká operácie zamerané na predstaviteľov IS, pričom niekoľko z nich sa už skončilo likvidáciou týchto militantov. IS sa v roku 2014 počas občianskej vojny v Sýrii zmocnil rozsiahlych území v Sýrii a Iraku, no o päť rokov neskôr bol v Sýrii vojensky porazený. Jeho bojovníci však v krajine naďalej pôsobia, najmä v rozsiahlych púštnych oblastiach.