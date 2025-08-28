Sýria tvrdí, že izraelské sily útočili neďaleko Damasku: Izrael nepotvrdil útok

TEL AVIV - Izraelské sily vykonali výsadkový útok na mieste neďaleko hlavného mesta Sýrie po tom, čo toto miesto niekoľkokrát bombardovali, oznámili vo štvrtok sýrske médiá. Izrael nepotvrdil útok, avšak minister obrany Jisrael Kac povedal, že izraelské jednotky operujú vo „všetkých bojových zónach,“ aby zabezpečili bezpečnosť krajiny. Informuje správa agentúry AFP.
V prípade, že Izrael potvrdí informácie o útoku, pôjde podľa francúzskej tlačovej agentúry o operáciu najhlbšie vo vnútri sýrskeho územia od decembra, keď islamisti zvrhli tamojšieho prezidenta a prevzali moc. Izraelské lietadlá v utorok zasiahli miesto neďaleko mesta Kiswa, pričom zabili šesť sýrskych vojakov, tvrdí tamojšie ministerstvo zahraničných vecí. Následne podľa štátnej televízie v stredu toto miesto opäť bombardovalo.
Sýrska tlačová agentúra SANA s odvolaním na zdroj z vlády informovala, že vojaci pred utorkovým útokom našli na zasiahnutom mieste „zariadenia na sledovanie a odpočúvanie“. Predstaviteľ sýrskeho ministerstva obrany povedal pre AFP pod podmienkou zachovania anonymity, že cieľom izraelských útokov bola bývalá vojenská základňa neďaleko mesta Kiswa.
Podnikli raziu
SANA uviedla, že po druhom útoku v stredu izraelské jednotky prileteli do oblasti a podnikli raziu, ktorej „podrobnosti dosiaľ nie sú známe, pričom pokračujú intenzívne prieskumné lety“. Podľa Sýrskeho pozorovateľského centra pre ľudské práva (SOHR) sa na mieste útoku nachádzali zbrane používané Iránom podporovaným libanonským militantným hnutím Hizballáh, ktoré bolo jedným z hlavných spojencov zvrhnutého prezidenta Bašára Asada.
Izraelský minister obrany vo štvrtok na sieti X napísal, že izraelské jednotky „dňom i nocou operujú vo všetkých bojových zónach, aby zabezpečili bezpečnosť Izraela.“ Kac však neuviedol podrobnosti ani to, kde presne tieto operácie prebiehajú. Izraelská armáda sa podľa AFP odmietla vyjadriť k situácii. Izrael od decembrového zvrhnutia sýrskeho prezidenta podnikol v Sýrii stovky útokov a izraelské jednotky tiež prenikli na územie Golanských výšin, kde na základe dohody z roku 1974 vzniklo nárazníkové pásmo.