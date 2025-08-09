KĽDR začala na hranici odstraňovať reproduktory s vysielaním proti Južnej Kórei

PCHJONGJANG/SOUL - Severná Kórea dnes začala na svojej strane hranice odstraňovať niektoré reproduktory s vysielaním namiereným proti Južnej Kórei, píše agentúra Reuters s odvolaním sa na juhokórejskú armádu. Armáda uviedla, že túto aktivitu zaznamenala v časti pohraničnej oblasti a že je potrebné overiť, či KĽDR tieto reproduktory odstráni pozdĺž celej hranice.
Južná Kórea na začiatku týždňa dokončila odstraňovanie svojich vlastných reproduktorov s protiseverokórejským vysielaním rozmiestnených pozdĺž militarizovanej hranice. Soul odstránenie reproduktorov označil za "praktický krok, ktorý má pomôcť zmierniť napätie" medzi susednými krajinami.
Južná Kórea na príkaz prezidenta I Če-mjonga prestala 11. júna vysielať svoju propagandu a piesne hudobného štýlu K-pop z reproduktorov na hraniciach s KĽDR. Pchjongjang o deň neskôr prestal z reproduktorov na svojej strane hraníc vysielať rušivé zvuky, napríklad vytie zvierat alebo údery gongov. Južná Kórea tiež vyzvala juhokórejských aktivistov, aby prestali pomocou balónikov posielať cez hranicu na sever letáky s kritikou tamojšieho režimu. Severná a Južná Kórea sú od vojny z rokov 1950 až 1953 de facto stále vo vojnovom stave, pretože konflikt sa skončil len prímerím, nie podpisom mierovej zmluvy.