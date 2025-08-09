Sobota9. august 2025, meniny má Ľubomíra, zajtra Vavrinec

KĽDR začala na hranici odstraňovať reproduktory s vysielaním proti Južnej Kórei

Ilustračné foto
Ilustračné foto (Zdroj: SITA/AP Photo/Ahn Young-joon)
© Zoznam/ © Zoznam/
ČTK

PCHJONGJANG/SOUL - Severná Kórea dnes začala na svojej strane hranice odstraňovať niektoré reproduktory s vysielaním namiereným proti Južnej Kórei, píše agentúra Reuters s odvolaním sa na juhokórejskú armádu. Armáda uviedla, že túto aktivitu zaznamenala v časti pohraničnej oblasti a že je potrebné overiť, či KĽDR tieto reproduktory odstráni pozdĺž celej hranice.

Južná Kórea na začiatku týždňa dokončila odstraňovanie svojich vlastných reproduktorov s protiseverokórejským vysielaním rozmiestnených pozdĺž militarizovanej hranice. Soul odstránenie reproduktorov označil za "praktický krok, ktorý má pomôcť zmierniť napätie" medzi susednými krajinami.

Južná Kórea na príkaz prezidenta I Če-mjonga prestala 11. júna vysielať svoju propagandu a piesne hudobného štýlu K-pop z reproduktorov na hraniciach s KĽDR. Pchjongjang o deň neskôr prestal z reproduktorov na svojej strane hraníc vysielať rušivé zvuky, napríklad vytie zvierat alebo údery gongov. Južná Kórea tiež vyzvala juhokórejských aktivistov, aby prestali pomocou balónikov posielať cez hranicu na sever letáky s kritikou tamojšieho režimu. Severná a Južná Kórea sú od vojny z rokov 1950 až 1953 de facto stále vo vojnovom stave, pretože konflikt sa skončil len prímerím, nie podpisom mierovej zmluvy.

Viac o téme: HranicaKĽDRJužná Kórea
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

KĽDR nainštalovala v pohraničí
KĽDR nainštalovala v pohraničí s Južnou Kóreou ďalšie reproduktory
Zahraničné
Južná Kórea začala demontovať
Južná Kórea začala demontovať reproduktory pri hranici s KĽDR
Zahraničné
Napätie rastie: Severná Kórea
Napätie rastie: Severná Kórea reaguje na vojenské cvičenia - Hrozba alebo obrana?
Zahraničné
Historický návrat: Do Moskvy
Historický návrat: Do Moskvy sa vrátil prvý priamy spiatočný let z Pchjongjangu
Zahraničné

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

V. Forster: Limit na MS znamená veľmi veľa
V. Forster: Limit na MS znamená veľmi veľa
Atletika
G. Gajanová: Motivovalo ma, aké výkony dnes dievčatá predviedli
G. Gajanová: Motivovalo ma, aké výkony dnes dievčatá predviedli
Atletika
Na Liptove sprístupnili verejnosti Malužinskú jaskyňu
Na Liptove sprístupnili verejnosti Malužinskú jaskyňu
Správy

Domáce správy

FOTO Zbesilá jazda mladíka (22),
Zbesilá jazda mladíka (22), cez obec sa rútil NEUVERITEĽNOU rýchlosťou! Po zastavení políciou zaplakal
Domáce
Na Slovensku udrú pekelné
Na Slovensku udrú pekelné HORÚČAVY! Teploty vyletia až na 35°C, TU to bude najhoršie
Domáce
Rezort vnútra pripravil stratégiu
Rezort vnútra pripravil stratégiu na boj proti financovaniu terorizmu
Domáce
SHMÚ vydal výstrahu: TÚTO časť Slovenska čakajú v sobotu horúčavy až do 35 stupňov
SHMÚ vydal výstrahu: TÚTO časť Slovenska čakajú v sobotu horúčavy až do 35 stupňov
Banská Bystrica

Zahraničné

Vojaci juhokórejskej armády hliadkujú
KĽDR začala na hranici odstraňovať reproduktory s vysielaním proti Južnej Kórei
Zahraničné
Medveď vtrhol do domu,
Medveď vtrhol do domu, vnútri bola žena: S TÝMTO však nerátal! VIDEO sa stalo hitom internetu
Zahraničné
Prezident Ruskej federácie Vladimir
MIMORIADNY ONLINE Trump a Putin sa stretnú na Aljaške: Kremeľ potvrdil dátum! REAKCIA Zelenského
Zahraničné
Donald Trump
Trump plánuje proti drogovým kartelom nasadiť armádu, píšu americké denníky
Zahraničné

Prominenti

FOTO Grape 2025: SVADBA známeho
Grape 2025: SVADBA známeho páru, víťazka Farmy v SEXI čipke a... Pozrite na Tabakovú!
Domáci prominenti
Cash Warren a Jessica
Jessica Alba má po ROZCHODE nového a jej EX? Randí s TOUTO kráskou... Vyzerá ako slávna herečka!
Zahraniční prominenti
Mojsejová po 12 rokoch
Mojsejová po 12 rokoch na dovolenke: Budíček ako z HORORU… Do izby jej VTRHLI traja chlapi!
Domáci prominenti
Televízny RETRO kvíz
Pamätáš si ešte na Zlatú bránu, Crn Crn či Koleso šťastia? Otestuj sa v televíznom RETRO kvíze!
Domáci prominenti

Zaujímavosti

Pripravte sa úchvatné nočné
Pripravte sa úchvatné nočné divadlo: V TENTO deň sa môžete tešiť na perzeidy, čakajú nás ideálne podmienky!
Zaujímavosti
Na záhrade sa pohyboval
Dramatický nočný útok medveďa zachytený na kamere: VIDEO Zúfalá žena ho plašila krikom!
Zaujímavosti
Sexuálna revolúcia v púšti:
Sexuálna revolúcia v púšti: Ženy hľadajú cestu k sebe na kontroverznom ozdravnom pobyte, platia zaň tisíce!
Zaujímavosti
Dentálna hygiena: Má zmysel
Dentálna hygiena: Má zmysel alebo je to iba „ťahanie peňazí‟?
vysetrenie.sk

Dobré správy

FOTO Vyskúšajte trojkulmu Freylish aj
Dokonalosť aj bez návštevy kaderníka: Skúste náš tip a zažiarte na festivale či hocikde inde
Domáce
Zdroj: Lidl
Mení sa nákupné správanie Slovákov? Dostupnosť a kvalitu hľadajú v tomto obchode
Domáce
Nový byt v Metropolise
Rodinné bývanie v bratislavskom novom centre? Kúpa bytu sa oplatí viac ako jeho prenájom
Domáce
FOTO Alžbeta Zea Ferencová
Krásna Alžbeta Ferencová prehovorila o svojej novinke: Ako sa týka minulosti a vzťahov?
Domáce

Ekonomika

Čo všetko (ne)viete o svojej platobnej karte? Otestujte sa! (kvíz)
Čo všetko (ne)viete o svojej platobnej karte? Otestujte sa! (kvíz)
Prekvapivý výsledok tendra: Novú diaľnicu s tunelom na Kysuciach chcú postaviť výrazne lacnejšie, ako sa čakalo!
Prekvapivý výsledok tendra: Novú diaľnicu s tunelom na Kysuciach chcú postaviť výrazne lacnejšie, ako sa čakalo!
Zemetrasenie na trhu s ubytovaním: Booking.com čelí gigantickej žalobe, pripojiť sa môžu aj Slováci!
Zemetrasenie na trhu s ubytovaním: Booking.com čelí gigantickej žalobe, pripojiť sa môžu aj Slováci!
Biedna vizitka slovenského zdravotníctva: V zdraví sa nedožívame ani 60-tky, patríme k najhorším v EÚ!
Biedna vizitka slovenského zdravotníctva: V zdraví sa nedožívame ani 60-tky, patríme k najhorším v EÚ!

Šport

Brutálna nakladačka a udržané čisté konto: Slovensko dalo súperovi 14-gólovú nádielku!
Brutálna nakladačka a udržané čisté konto: Slovensko dalo súperovi 14-gólovú nádielku!
Florbal
Diváci skandovali 10! 10! Pardubice si schuti zastrieľali a zahanbili Slovan Bratislava
Diváci skandovali 10! 10! Pardubice si schuti zastrieľali a zahanbili Slovan Bratislava
Tipsport liga
Prestup ako hrom je na svete: Greif podpísal zmluvu so sedemnásobným šampiónom
Prestup ako hrom je na svete: Greif podpísal zmluvu so sedemnásobným šampiónom
Ligue 1
Opäť prehrali, opäť tesne: Slovenskí hokejoví reprezentanti sa nemajú za čo hanbiť
Opäť prehrali, opäť tesne: Slovenskí hokejoví reprezentanti sa nemajú za čo hanbiť
Reprezentácia

Auto-moto

Výsledok, ktorý ste nečakali: ako skončila baterka elektromobilu tesne po záruke?
Výsledok, ktorý ste nečakali: ako skončila baterka elektromobilu tesne po záruke?
Zaujímavosti
V sobotu začína oprava mostných záverov na D1. Obmedzenia 2 mesiace
V sobotu začína oprava mostných záverov na D1. Obmedzenia 2 mesiace
Ekonomika
Nová vlajková loď prémiovej značky s unikátnym dizajnom: Toto sú ceny pre Slovensko
Nová vlajková loď prémiovej značky s unikátnym dizajnom: Toto sú ceny pre Slovensko
Novinky
Obce na Zemplíne žiadajú novú križovatku na plánovanej diaľnici D1
Obce na Zemplíne žiadajú novú križovatku na plánovanej diaľnici D1
Doprava

Kariéra a motivácia

Neurovedec: Toto je črta, ktorú majú spoločnú najinteligentnejší ľudia, vrátane Billa Gatesa a Leonarda da Vinciho - a netýka sa IQ
Neurovedec: Toto je črta, ktorú majú spoločnú najinteligentnejší ľudia, vrátane Billa Gatesa a Leonarda da Vinciho - a netýka sa IQ
Motivácia a inšpirácia
Na Grape to už žije! Navštívte našu kontajnerovú vežu a zapojte sa do súťaže o výlet do Madridu
Na Grape to už žije! Navštívte našu kontajnerovú vežu a zapojte sa do súťaže o výlet do Madridu
KarieraInfo.sk
Tieto znamenia zverokruhu čakajú do konca roka 2025 najlepšie kariérne príležitosti: Patríte medzi šťastných 5?
Tieto znamenia zverokruhu čakajú do konca roka 2025 najlepšie kariérne príležitosti: Patríte medzi šťastných 5?
O práci s humorom
Pred 31 rokmi Steve Jobs prezradil najlepší dôvod, prečo by ste si mali založiť vlastné podnikanie (aj keby to malo byť len popri práci)
Pred 31 rokmi Steve Jobs prezradil najlepší dôvod, prečo by ste si mali založiť vlastné podnikanie (aj keby to malo byť len popri práci)
Motivácia a inšpirácia

Varenie a recepty

Naštartujte gulášovú sezónu s našou zbierkou najlepších receptov na gulášové omáčky a polievky.
Naštartujte gulášovú sezónu s našou zbierkou najlepších receptov na gulášové omáčky a polievky.
Zemiakové knedle so slaninou a kyslou kapustou
Zemiakové knedle so slaninou a kyslou kapustou
Ako upiecť fašírky v rúre: Šťavnaté a bez kvapky oleja naviac
Ako upiecť fašírky v rúre: Šťavnaté a bez kvapky oleja naviac
Rady a tipy
Ako pripraviť krém z pudingu a šľahačky: Perfektný do zákuskov
Ako pripraviť krém z pudingu a šľahačky: Perfektný do zákuskov
Rady a tipy

Technológie

AI sa mení na politickú zbraň. Varovanie bývalého šéfa NSA na Defcone naháňa strach. Neutralita technológií sa blíži ku koncu!
AI sa mení na politickú zbraň. Varovanie bývalého šéfa NSA na Defcone naháňa strach. Neutralita technológií sa blíži ku koncu!
Bezpečnosť
Bývalý manažér Googlu varuje, že ak máš teraz dobrú prácu, z umelej inteligencie by si mal mať strach
Bývalý manažér Googlu varuje, že ak máš teraz dobrú prácu, z umelej inteligencie by si mal mať strach
Umelá inteligencia
Xiaomi smartfóny majú túto skrytú funkciu, ktorá ti predĺži životnosť batérie smartfónu aj o pár rokov
Xiaomi smartfóny majú túto skrytú funkciu, ktorá ti predĺži životnosť batérie smartfónu aj o pár rokov
Návody
Čína má prelomovú technológiu. Nový materiál maskuje vojakov pred kamerami aj infračervenými senzormi
Čína má prelomovú technológiu. Nový materiál maskuje vojakov pred kamerami aj infračervenými senzormi
Armádne technológie

Bývanie

Stačí zmena farby a byt sa predá rýchlejšie a za vyššiu cenu. Pomôcť vie aj tento jednoduchý krok
Stačí zmena farby a byt sa predá rýchlejšie a za vyššiu cenu. Pomôcť vie aj tento jednoduchý krok
Odtiaľ aj škoda odísť domov! V horách našli svoje útočisko, tradičná stavba im dáva perfektné miesto na oddych
Odtiaľ aj škoda odísť domov! V horách našli svoje útočisko, tradičná stavba im dáva perfektné miesto na oddych
7 overených trikov, ako si okamžite vytvoriť krajší domov za málo peňazí. Vhodné sú aj do podnájmu
7 overených trikov, ako si okamžite vytvoriť krajší domov za málo peňazí. Vhodné sú aj do podnájmu
Takto vyzerá dom, keď ho architekti navrhnú pre seba! Žijú tu 3 generácie, no vedia, ako si užiť svoje súkromie
Takto vyzerá dom, keď ho architekti navrhnú pre seba! Žijú tu 3 generácie, no vedia, ako si užiť svoje súkromie

Pre kutilov

Najdôležitejšie činnosti doma a v záhrade, na ktoré nikdy zabúdajte pred odchodom na dovolenku
Najdôležitejšie činnosti doma a v záhrade, na ktoré nikdy zabúdajte pred odchodom na dovolenku
Aktuality
Vlastnoručne vyrobený stôl a stoličky zo starého orecha: Takto sa rodí nábytok s príbehom
Vlastnoručne vyrobený stôl a stoličky zo starého orecha: Takto sa rodí nábytok s príbehom
Nábytok
Vyskúšajte dažďový záhon – estetické riešenie, ktoré zvládne sucho aj prívalový dážď
Vyskúšajte dažďový záhon – estetické riešenie, ktoré zvládne sucho aj prívalový dážď
Záhrada
Trávnik v úbohom stave zachránil pomocou domáceho prevzdušňovača. Výroba bola jednoduchá
Trávnik v úbohom stave zachránil pomocou domáceho prevzdušňovača. Výroba bola jednoduchá
Náradie a stroje

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Anti-aging rutina pre udržanie mladistvého vzhľadu: Ak ju vynechávate, nepomôžu vám žiadne krémy ani zázraky
Krása
Anti-aging rutina pre udržanie mladistvého vzhľadu: Ak ju vynechávate, nepomôžu vám žiadne krémy ani zázraky
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Zbesilá jazda mladíka (22),
Domáce
Zbesilá jazda mladíka (22), cez obec sa rútil NEUVERITEĽNOU rýchlosťou! Po zastavení políciou zaplakal
Medveď vtrhol do domu,
Zahraničné
Medveď vtrhol do domu, vnútri bola žena: S TÝMTO však nerátal! VIDEO sa stalo hitom internetu
Prezident Ruskej federácie Vladimir
Zahraničné
MIMORIADNY ONLINE Trump a Putin sa stretnú na Aljaške: Kremeľ potvrdil dátum! REAKCIA Zelenského
Na Slovensku udrú pekelné
Domáce
Na Slovensku udrú pekelné HORÚČAVY! Teploty vyletia až na 35°C, TU to bude najhoršie

Ďalšie zo Zoznamu