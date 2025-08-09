Mier v Kaukaze: Arménsko a Azerbajdžan podpísali historickú dohodu v Bielom dome

WASHINGTON - Arménsky premiér Nikol Pašinjan a azerbajdžanský prezident Ilham Alijev v piatok v Bielom dome podpísali mierovú dohodu zameranú na ukončenie desaťročia trvajúceho konfliktu. Spojené štáty zároveň uzavreli s oboma krajinami bilaterálne dohody, ktorých cieľom je rozšíriť spoluprácu v oblasti energetiky, obchodu a technológií. Informujú agentúry Reuters a AP.
Desaťročia sporov a vojny
Arménsko a Azerbajdžan po rozpade Sovietskeho zväzu viedli viacero vojenských konfliktov o sporný, prevažne Arménmi obývaný azerbajdžanský región Náhorný Karabach. Od 90. rokov územie kontrolovali arménski separatisti podporovaní vládou v Jerevane. O územie však prišli po dvoch azerbajdžanských ofenzívach v rokoch 2020 a 2023, po ktorých všetci etnickí Arméni Náhorný Karabach opustili. Obe krajiny viedli rokovania zamerané na zabezpečenie mierového riešenia, pričom naposledy rokovali v júli v Spojených arabských emirátoch.
„Konečne sa nám podarilo dosiahnuť mier,“ povedal v piatok americký prezident Donald Trump novinárom. „Arménsko a Azerbajdžan sa zaväzujú navždy ukončiť všetky boje, otvoriť obchod, umožniť cestovanie a (obnoviť) diplomatické vzťahy a rešpektovať vzájomnú suverenitu a územnú celistvosť,“ dodal.
„Urobíme hrubú čiaru za (dlhoročnou) otvorenou konfrontáciou a krviprelievaním a zabezpečíme našim deťom svetlú a bezpečnú budúcnosť,“ uviedol Alijev po podpise mierovej dohody.
Nová kapitola mieru a spolupráce
K uzavretiu prímeria sa vyjadril aj arménsky predseda vlády. „Dnešná dohoda dáva istotu a záruku, že otvárame kapitolu mieru, prosperity, bezpečnosti a hospodárskej spolupráce na južnom Kaukaze,“ reagoval Pašinjan.
Súčasťou dohody sprostredkovanej Spojenými štátmi je aj zriadenie asi 32 kilometrov dlhého tranzitného koridoru s názvom „Trumpova trasa pre medzinárodný mier a prosperitu“ cez južné Arménsko, ktorý prepojí Azerbajdžan s jeho exklávou Nachičevan. Výhradným právom na rozvoj koridoru budú disponovať Spojené štáty.
Trump poctený pomenovaním trasy po ňom
Trump uviedol, že pomenovanie trasy po ňom je preňho „veľkou cťou“. Vysoký predstaviteľ americkej administratívy v telefonickom rozhovore s novinármi pred stretnutím povedal, že názov navrhla arménska strana, píše Reuters.
Americký prezident tiež informoval, že USA podpísali s každou krajinou samostatné bilaterálne dohody o rozšírení spolupráce v oblasti energetiky, obchodu a technológií, vrátane umelej inteligencie. Zároveň doplnil, že boli zrušené aj obmedzenia týkajúce sa obrannej spolupráce medzi USA a Azerbajdžanom. Agentúra AFP tiež informovala, že po podpísaní mierovej dohody Alijev navrhol, aby spoločne s Arménskom nominovali Trumpa na Nobelovu cenu za mier. Pašinjan tento návrh podporil.