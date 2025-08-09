Sobota9. august 2025, meniny má Ľubomíra, zajtra Vavrinec

Mier v Kaukaze: Arménsko a Azerbajdžan podpísali historickú dohodu v Bielom dome

Arménsky premiér Nikol Pašinjan a azerbajdžanský prezident Ilham Alijev v Bielom dome podpísali mierovú dohodu Zobraziť galériu (2)
Arménsky premiér Nikol Pašinjan a azerbajdžanský prezident Ilham Alijev v Bielom dome podpísali mierovú dohodu (Zdroj: TASR/AP/Mark Schiefelbein)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

WASHINGTON - Arménsky premiér Nikol Pašinjan a azerbajdžanský prezident Ilham Alijev v piatok v Bielom dome podpísali mierovú dohodu zameranú na ukončenie desaťročia trvajúceho konfliktu. Spojené štáty zároveň uzavreli s oboma krajinami bilaterálne dohody, ktorých cieľom je rozšíriť spoluprácu v oblasti energetiky, obchodu a technológií. Informujú agentúry Reuters a AP.

Desaťročia sporov a vojny

Arménsko a Azerbajdžan po rozpade Sovietskeho zväzu viedli viacero vojenských konfliktov o sporný, prevažne Arménmi obývaný azerbajdžanský región Náhorný Karabach. Od 90. rokov územie kontrolovali arménski separatisti podporovaní vládou v Jerevane. O územie však prišli po dvoch azerbajdžanských ofenzívach v rokoch 2020 a 2023, po ktorých všetci etnickí Arméni Náhorný Karabach opustili. Obe krajiny viedli rokovania zamerané na zabezpečenie mierového riešenia, pričom naposledy rokovali v júli v Spojených arabských emirátoch.

„Konečne sa nám podarilo dosiahnuť mier,“ povedal v piatok americký prezident Donald Trump novinárom. „Arménsko a Azerbajdžan sa zaväzujú navždy ukončiť všetky boje, otvoriť obchod, umožniť cestovanie a (obnoviť) diplomatické vzťahy a rešpektovať vzájomnú suverenitu a územnú celistvosť,“ dodal.

Mier v Kaukaze: Arménsko
Zobraziť galériu (2)
 (Zdroj: SITA/AP Photo/Jacquelyn Martin)

„Urobíme hrubú čiaru za (dlhoročnou) otvorenou konfrontáciou a krviprelievaním a zabezpečíme našim deťom svetlú a bezpečnú budúcnosť,“ uviedol Alijev po podpise mierovej dohody.

Nová kapitola mieru a spolupráce

K uzavretiu prímeria sa vyjadril aj arménsky predseda vlády. „Dnešná dohoda dáva istotu a záruku, že otvárame kapitolu mieru, prosperity, bezpečnosti a hospodárskej spolupráce na južnom Kaukaze,“ reagoval Pašinjan.

Súčasťou dohody sprostredkovanej Spojenými štátmi je aj zriadenie asi 32 kilometrov dlhého tranzitného koridoru s názvom „Trumpova trasa pre medzinárodný mier a prosperitu“ cez južné Arménsko, ktorý prepojí Azerbajdžan s jeho exklávou Nachičevan. Výhradným právom na rozvoj koridoru budú disponovať Spojené štáty.

Trump poctený pomenovaním trasy po ňom

Trump uviedol, že pomenovanie trasy po ňom je preňho „veľkou cťou“. Vysoký predstaviteľ americkej administratívy v telefonickom rozhovore s novinármi pred stretnutím povedal, že názov navrhla arménska strana, píše Reuters.

Americký prezident tiež informoval, že USA podpísali s každou krajinou samostatné bilaterálne dohody o rozšírení spolupráce v oblasti energetiky, obchodu a technológií, vrátane umelej inteligencie. Zároveň doplnil, že boli zrušené aj obmedzenia týkajúce sa obrannej spolupráce medzi USA a Azerbajdžanom. Agentúra AFP tiež informovala, že po podpísaní mierovej dohody Alijev navrhol, aby spoločne s Arménskom nominovali Trumpa na Nobelovu cenu za mier. Pašinjan tento návrh podporil.

Viac o téme: DohodaMierUSAAzerbajdžanDonald TrumpArménskoIlham AlijevNikol Pašinjan
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Donald Trump
Trump hostí historický mierový summit s lídrami Arménska a Azerbajdžanu: Chce ukončiť dlhoročný konflikt
Zahraničné
V Gruzínsku zatkli dvoch
V Gruzínsku zatkli dvoch ľudí za pokus o predaj uránu vhodného na výrobu zbraní
Zahraničné
Vladimir Putin
Obrovská rana pre Putina: Hrozí mu strata vplyvu! Jeho vojenskú alianciu opúšťa dlhoročný spojenec
Zahraničné
Arménsky premiér Nikol Pašinja
Spojené štáty navrhli Arménsku správu koridora do azerbajdžanského Nachičevanu
Zahraničné

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

V. Forster: Limit na MS znamená veľmi veľa
V. Forster: Limit na MS znamená veľmi veľa
Atletika
G. Gajanová: Motivovalo ma, aké výkony dnes dievčatá predviedli
G. Gajanová: Motivovalo ma, aké výkony dnes dievčatá predviedli
Atletika
Na Liptove sprístupnili verejnosti Malužinskú jaskyňu
Na Liptove sprístupnili verejnosti Malužinskú jaskyňu
Správy

Domáce správy

Juraj Hrabko
Koalícia musí nájsť dohodu: Rozpočet je kľúčom k pokračovaniu vlády, tvrdí Hrabko
Domáce
FOTO Štát si vyhrnul rukávy:
Štát si vyhrnul rukávy: V čase konsolidácie obnovujú pamiatky aj Úrad vlády, na FOTO sa vo veľkom maká!
Domáce
FOTO Ilustračné foto.
Polícia vyhlásila pátranie po 17-ročnom Petrovi: Už dva dni o sebe nedal vedieť!
Domáce
Rekonštrukcia súsošia Kalvárie v Senici: Začali práce, reštaurátori opravujú poškodené sochy na cintoríne
Rekonštrukcia súsošia Kalvárie v Senici: Začali práce, reštaurátori opravujú poškodené sochy na cintoríne
Regióny

Zahraničné

Medveď vtrhol do domu,
Medveď vtrhol do domu, vnútri bola žena: S TÝMTO však nerátal! VIDEO sa stalo hitom internetu
Zahraničné
Prezident Ruskej federácie Vladimir
MIMORIADNY ONLINE Trump a Putin sa stretnú na Aljaške: Kremeľ potvrdil dátum
Zahraničné
Donald Trump
Trump plánuje proti drogovým kartelom nasadiť armádu, píšu americké denníky
Zahraničné
Kirill Budanov, ukrajinský špión
Rafinovaný trik Ukrajincov: Na Rusov používajú ako návnadu prostitútky! Vypláca sa to
Zahraničné

Prominenti

Mojsejová po 12 rokoch
Mojsejová po 12 rokoch na dovolenke: Budíček ako z HORORU… Do izby jej VTRHLI traja chlapi!
Domáci prominenti
Televízny RETRO kvíz
Pamätáš si ešte na Zlatú bránu, Crn Crn či Koleso šťastia? Otestuj sa v televíznom RETRO kvíze!
Domáci prominenti
František Němec
Otec malého Vaška zo známych komédií: Toto je jeho skutočná manželka... Druhá pani Colombová!
Osobnosti
Bývalá SuperStaristka priznala bolestivú
Bývalá SuperStaristka priznala bolestivú diagnózu: Roky bojuje s VÁŽNYM OCHORENÍM!
Domáci prominenti

Zaujímavosti

Na záhrade sa pohyboval
Dramatický nočný útok medveďa zachytený na kamere: VIDEO Zúfalá žena ho plašila krikom!
Zaujímavosti
Sexuálna revolúcia v púšti:
Sexuálna revolúcia v púšti: Ženy hľadajú cestu k sebe na kontroverznom ozdravnom pobyte, platia zaň tisíce!
Zaujímavosti
Dentálna hygiena: Má zmysel
Dentálna hygiena: Má zmysel alebo je to iba „ťahanie peňazí‟?
vysetrenie.sk
FOTO Obrovská socha morskej panny
Šok v Kodani: Obrovská morská panna je vraj vulgárna a pornografická, úrady nariadili jej odstránenie!
Zaujímavosti

Dobré správy

FOTO Vyskúšajte trojkulmu Freylish aj
Dokonalosť aj bez návštevy kaderníka: Skúste náš tip a zažiarte na festivale či hocikde inde
Domáce
Zdroj: Lidl
Mení sa nákupné správanie Slovákov? Dostupnosť a kvalitu hľadajú v tomto obchode
Domáce
Nový byt v Metropolise
Rodinné bývanie v bratislavskom novom centre? Kúpa bytu sa oplatí viac ako jeho prenájom
Domáce
FOTO Alžbeta Zea Ferencová
Krásna Alžbeta Ferencová prehovorila o svojej novinke: Ako sa týka minulosti a vzťahov?
Domáce

Ekonomika

Čo všetko (ne)viete o svojej platobnej karte? Otestujte sa! (kvíz)
Čo všetko (ne)viete o svojej platobnej karte? Otestujte sa! (kvíz)
Prekvapivý výsledok tendra: Novú diaľnicu s tunelom na Kysuciach chcú postaviť výrazne lacnejšie, ako sa čakalo!
Prekvapivý výsledok tendra: Novú diaľnicu s tunelom na Kysuciach chcú postaviť výrazne lacnejšie, ako sa čakalo!
Zemetrasenie na trhu s ubytovaním: Booking.com čelí gigantickej žalobe, pripojiť sa môžu aj Slováci!
Zemetrasenie na trhu s ubytovaním: Booking.com čelí gigantickej žalobe, pripojiť sa môžu aj Slováci!
Biedna vizitka slovenského zdravotníctva: V zdraví sa nedožívame ani 60-tky, patríme k najhorším v EÚ!
Biedna vizitka slovenského zdravotníctva: V zdraví sa nedožívame ani 60-tky, patríme k najhorším v EÚ!

Šport

Diváci skandovali 10! 10! Pardubice si schuti zastrieľali a zahanbili Slovan Bratislava
Diváci skandovali 10! 10! Pardubice si schuti zastrieľali a zahanbili Slovan Bratislava
Tipsport liga
Prestup ako hrom je na svete: Greif podpísal zmluvu so sedemnásobným šampiónom
Prestup ako hrom je na svete: Greif podpísal zmluvu so sedemnásobným šampiónom
Ligue 1
VIDEO V konkurencii profesionálnov obstál skvele: Čech vychytal tímu výhru, inkasoval len raz
VIDEO V konkurencii profesionálnov obstál skvele: Čech vychytal tímu výhru, inkasoval len raz
NHL
Opäť prehrali, opäť tesne: Slovenskí hokejoví reprezentanti sa nemajú za čo hanbiť
Opäť prehrali, opäť tesne: Slovenskí hokejoví reprezentanti sa nemajú za čo hanbiť
Reprezentácia

Auto-moto

V sobotu začína oprava mostných záverov na D1. Obmedzenia 2 mesiace
V sobotu začína oprava mostných záverov na D1. Obmedzenia 2 mesiace
Ekonomika
Výsledok, ktorý ste nečakali: ako skončila baterka elektromobilu tesne po záruke?
Výsledok, ktorý ste nečakali: ako skončila baterka elektromobilu tesne po záruke?
Zaujímavosti
Obchvaty Pezinka a Modry by sa mali stať strategickými investíciami
Obchvaty Pezinka a Modry by sa mali stať strategickými investíciami
Doprava
TEST: KGM Actyon - štýlom a výnimočnosťou proti múru
TEST: KGM Actyon - štýlom a výnimočnosťou proti múru
Klasické testy

Kariéra a motivácia

Neurovedec: Toto je črta, ktorú majú spoločnú najinteligentnejší ľudia, vrátane Billa Gatesa a Leonarda da Vinciho - a netýka sa IQ
Neurovedec: Toto je črta, ktorú majú spoločnú najinteligentnejší ľudia, vrátane Billa Gatesa a Leonarda da Vinciho - a netýka sa IQ
Motivácia a inšpirácia
Na Grape to už žije! Navštívte našu kontajnerovú vežu a zapojte sa do súťaže o výlet do Madridu
Na Grape to už žije! Navštívte našu kontajnerovú vežu a zapojte sa do súťaže o výlet do Madridu
KarieraInfo.sk
Tieto znamenia zverokruhu čakajú do konca roka 2025 najlepšie kariérne príležitosti: Patríte medzi šťastných 5?
Tieto znamenia zverokruhu čakajú do konca roka 2025 najlepšie kariérne príležitosti: Patríte medzi šťastných 5?
O práci s humorom
Pred 31 rokmi Steve Jobs prezradil najlepší dôvod, prečo by ste si mali založiť vlastné podnikanie (aj keby to malo byť len popri práci)
Pred 31 rokmi Steve Jobs prezradil najlepší dôvod, prečo by ste si mali založiť vlastné podnikanie (aj keby to malo byť len popri práci)
Motivácia a inšpirácia

Varenie a recepty

Naštartujte gulášovú sezónu s našou zbierkou najlepších receptov na gulášové omáčky a polievky.
Naštartujte gulášovú sezónu s našou zbierkou najlepších receptov na gulášové omáčky a polievky.
Zemiakové knedle so slaninou a kyslou kapustou
Zemiakové knedle so slaninou a kyslou kapustou
Ako pripraviť krém z pudingu a šľahačky: Perfektný do zákuskov
Ako pripraviť krém z pudingu a šľahačky: Perfektný do zákuskov
Rady a tipy
Sirup z arónie: Skrytý domáci poklad plný chuti a vitamínov
Sirup z arónie: Skrytý domáci poklad plný chuti a vitamínov
Výber receptov

Technológie

Bývalý manažér Googlu varuje, že ak máš teraz dobrú prácu, z umelej inteligencie by si mal mať strach
Bývalý manažér Googlu varuje, že ak máš teraz dobrú prácu, z umelej inteligencie by si mal mať strach
Umelá inteligencia
Xiaomi smartfóny majú túto skrytú funkciu, ktorá ti predĺži životnosť batérie smartfónu aj o pár rokov
Xiaomi smartfóny majú túto skrytú funkciu, ktorá ti predĺži životnosť batérie smartfónu aj o pár rokov
Návody
Čína má prelomovú technológiu. Nový materiál maskuje vojakov pred kamerami aj infračervenými senzormi
Čína má prelomovú technológiu. Nový materiál maskuje vojakov pred kamerami aj infračervenými senzormi
Armádne technológie
Prvú vesmírnu solárnu elektráreň dostane ľudstvo už do konca tejto dekády. Nekonečnú a čistú energiu máme na dosah ruky
Prvú vesmírnu solárnu elektráreň dostane ľudstvo už do konca tejto dekády. Nekonečnú a čistú energiu máme na dosah ruky
Technológie

Bývanie

Stačí táto zmena a byt sa predá rýchlejšie a za vyššiu cenu. Jeden krok vie pomôcť prakticky ihneď
Stačí táto zmena a byt sa predá rýchlejšie a za vyššiu cenu. Jeden krok vie pomôcť prakticky ihneď
Odtiaľ aj škoda odísť domov! V horách našli svoje útočisko, tradičná stavba im dáva perfektné miesto na oddych
Odtiaľ aj škoda odísť domov! V horách našli svoje útočisko, tradičná stavba im dáva perfektné miesto na oddych
7 overených trikov, ako si okamžite vytvoriť krajší domov za málo peňazí. Vhodné sú aj do podnájmu
7 overených trikov, ako si okamžite vytvoriť krajší domov za málo peňazí. Vhodné sú aj do podnájmu
Takto vyzerá dom, keď ho architekti navrhnú pre seba! Žijú tu 3 generácie, no vedia, ako si užiť svoje súkromie
Takto vyzerá dom, keď ho architekti navrhnú pre seba! Žijú tu 3 generácie, no vedia, ako si užiť svoje súkromie

Pre kutilov

Najdôležitejšie činnosti doma a v záhrade, na ktoré nikdy zabúdajte pred odchodom na dovolenku
Najdôležitejšie činnosti doma a v záhrade, na ktoré nikdy zabúdajte pred odchodom na dovolenku
Aktuality
Vlastnoručne vyrobený stôl a stoličky zo starého orecha: Takto sa rodí nábytok s príbehom
Vlastnoručne vyrobený stôl a stoličky zo starého orecha: Takto sa rodí nábytok s príbehom
Nábytok
Vyskúšajte dažďový záhon – estetické riešenie, ktoré zvládne sucho aj prívalový dážď
Vyskúšajte dažďový záhon – estetické riešenie, ktoré zvládne sucho aj prívalový dážď
Záhrada
Trávnik v úbohom stave zachránil pomocou domáceho prevzdušňovača. Výroba bola jednoduchá
Trávnik v úbohom stave zachránil pomocou domáceho prevzdušňovača. Výroba bola jednoduchá
Náradie a stroje

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Anti-aging rutina pre udržanie mladistvého vzhľadu: Ak ju vynechávate, nepomôžu vám žiadne krémy ani zázraky
Krása
Anti-aging rutina pre udržanie mladistvého vzhľadu: Ak ju vynechávate, nepomôžu vám žiadne krémy ani zázraky
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Medveď vtrhol do domu,
Zahraničné
Medveď vtrhol do domu, vnútri bola žena: S TÝMTO však nerátal! VIDEO sa stalo hitom internetu
Prezident Ruskej federácie Vladimir
Zahraničné
MIMORIADNY ONLINE Trump a Putin sa stretnú na Aljaške: Kremeľ potvrdil dátum
Kirill Budanov, ukrajinský špión
Zahraničné
Rafinovaný trik Ukrajincov: Na Rusov používajú ako návnadu prostitútky! Vypláca sa to
Štát si vyhrnul rukávy:
Domáce
Štát si vyhrnul rukávy: V čase konsolidácie obnovujú pamiatky aj Úrad vlády, na FOTO sa vo veľkom maká!

Ďalšie zo Zoznamu