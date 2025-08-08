Piatok8. august 2025, meniny má Oskar, zajtra Ľubomíra

Trumpova administratíva zrušila solárny program pre chudobné komunity: Rozhodnutie pobúrilo ochranárov

Trump ruší program pre nízkopríjmové subjekty
Trump ruší program pre nízkopríjmové subjekty (Zdroj: TASR/AP Photo/Sue Ogrocki, File)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

WASHINGTON - Administratíva prezidenta USA Donalda Trumpa vo štvrtok rozhodla o zrušení programu, ktorý mal do nízkopríjmových a znevýhodnených komunít v Spojených štátoch dodávať elektrinu zo solárnych panelov. Informovala o tom agentúra AFP.

Grantový program Solar For All, ktorý disponoval sumou sedem miliárd dolárov, bol zriadený na základe zákona o znižovaní inflácie z roku 2022. Cieľom tejto iniciatívy bolo pomôcť viac ako 900.000 domácnostiam znížiť svoje účty za elektrinu o stovky dolárov ročne. V štátoch vedených demokratmi aj republikánmi už bolo vybraných 60 príjemcov tejto pomoci: štátnych agentúr i neziskových organizácií.

Vo videu zverejnenom na sieti X administrátor Agentúry na ochranu životného prostredia Lee Zeldin uviedol, že v júli prijatý "veľký krásny zákon“ zrušil financovanie Fondu na zníženie emisií skleníkových plynov, v rámci ktorého program Solar For All fungoval. Podporovateľov ochrany životného prostredia rozhodnutie Trumpovej administratívy nahnevalo.

„Prezident Trump sľúbil znížiť účty za energie na polovicu, ale jeho administratíva sa namiesto toho opäť usiluje zdvihnúť ceny chladenia či svietenia v domácnostiach,“ povedal Adam Kent z Rady pre ochranu prírodných zdrojov. Progresívny senátor Bernie Sanders obvinil Trumpa z ochrany záujmov producentov fosílnych palív. „Donald Trump chce tento program nelegálne zrušiť, aby ochránil obscénne zisky svojich priateľov v ropnom a plynárenskom priemysle,“ uviedol Sanders vo vyhlásení a sľúbil, že bude „bojovať za zachovanie tohto nesmierne dôležitého programu“.

Trump oslabuje environmentálnu politiku

AFP pripomenula, že Trumpova administratíva od svojho nástupu do úradu v januári tohto roku podnikla už viaceré kroky, ktoré oslabujú environmentálnu politiku a spomaľujú prechod na čisté zdroje energie. V spolupráci s Kongresom tak zrušila daňové úľavy na veternú a solárnu energiu, čím sťažila financovanie nových obnoviteľných projektov. Zároveň sprísnila obmedzenia na zazmluvňovanie týchto projektov s účasťou federálnej vlády a zrušila viaceré oblasti pri pobreží, ktoré boli vyhradené pre veternú energiu na mori.

Okrem toho administratíva navrhla ukončenie viacerých regulačných opatrení týkajúcich sa emisií skleníkových plynov, ktoré sa vzťahujú na elektrárne a motorové vozidlá. V praxi by to znamenalo uvoľnenie limitov na znečisťovanie ovzdušia a zvýšenie emisií, ktoré prispievajú k zmene klímy. Vláda tiež zverejnila správu, z ktorej vyplýva, že zmena klímy by mohla mať aj pozitívne účinky – čo je v rozpore so širokým vedeckým konsenzom, ktorý poukazuje na vážne globálne riziká spojené s otepľovaním planéty.

Viac o téme: Energia PlatbyDonald TrumpProgramízkopríjmové subjekty
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Donald Trump
Trump hostí historický mierový summit s lídrami Arménska a Azerbajdžanu: Chce ukončiť dlhoročný konflikt
Zahraničné
Americký prezident Donald Trump
Je dôležité, aby blízkovýchodné štáty pristúpili na dohody s Izraelom, tvrdí Trump
Zahraničné
FOTO Prezident USA Donald Trump
Čo sa deje s Trumpom? Prezident USA sa oháňa ŠIALENÝMI číslami! Verejnosť ho prekukla
Zahraničné
americký prezident Donald Trump
Trump varuje EÚ: Ak nezabezpečí sľúbené investície, bude platiť clo vo výške 35 %
Zahraničné

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Strelec Erik Varga po ME: Oheň ešte nezhasol u mňa, výsledky hovoria za seba
Strelec Erik Varga po ME: Oheň ešte nezhasol u mňa, výsledky hovoria za seba
Šport
Zuzana Rehák-Štefečeková po ME: Išla som spraviť dobrý výsledok, ešte nepatrím do starého železa
Zuzana Rehák-Štefečeková po ME: Išla som spraviť dobrý výsledok, ešte nepatrím do starého železa
Šport
Danko odkazuje ministrovi Šaškovi, aby hodil uterák a pre kauzu záchrankového tendra odstúpil
Danko odkazuje ministrovi Šaškovi, aby hodil uterák a pre kauzu záchrankového tendra odstúpil
Správy

Domáce správy

Polícia stotožnila podozrivého zo
Polícia stotožnila podozrivého zo vzniku požiaru v obchodnom centre v Dunajskej Strede
Domáce
ALARMUJÚCE zistenia: Počty prípadov
ALARMUJÚCE zistenia: Počty prípadov syfilisu na Slovensku lámu REKORDY! Na vzostupe sú aj iné pohlavné choroby
Domáce
FOTO Vyskúšajte trojkulmu Freylish aj
Dokonalosť aj bez návštevy kaderníka: Skúste náš tip a zažiarte na festivale či hocikde inde
Domáce
Obrovská akcia na Ipľi: Vyše 450 dobrovoľníkov čistí rieku v Šahách aj z člnov
Obrovská akcia na Ipľi: Vyše 450 dobrovoľníkov čistí rieku v Šahách aj z člnov
Nitra

Zahraničné

nemecký kancelár Friedrich Merz
Nemecko pozastaví vývoz zbraní do Izraela: Obáva sa ich použitia pri ofenzíve na mesto Gaza
Zahraničné
Hasič zasahuje počas lesného
Hasiči už majú pod kontrolou rozsiahly požiar pri meste Tarifa: Evakuovaných bolo viac ako 1500 ľudí
Zahraničné
Železnice
V južnom Iráne sa vykoľajil vlak s desiatkami ľudí: Nehoda si vyžiadala najmenej 30 zranených
Zahraničné
Trump ruší program pre
Trumpova administratíva zrušila solárny program pre chudobné komunity: Rozhodnutie pobúrilo ochranárov
Zahraničné

Prominenti

Budú padať hlavy! Jennifer
Budú padať hlavy! Jennifer Lopez nevpustili do luxusného butiku: TRAPAS? Nie, OBROVSKÁ CHYBA!
Zahraniční prominenti
Viktor Vincze
Vincze po KONCI v Markíze: Už je jasné, kam ho kroky zaviedli... TOTO je jeho nový džob!
Domáci prominenti
SMUTNÁ SPRÁVA: Zomrel viacnásobný
SMUTNÁ SPRÁVA: Zomrel viacnásobný držiteľ Grammy... Autor veľkých tanečných HITOV!
Zahraniční prominenti
Silvia Kucherenko
Silvia Kucherenko pridala sexi fotku v plavkách, strhla sa lavína: Sila, čo nasledovalo!
Domáci prominenti

Zaujímavosti

FOTO Extrémne vypasený čierny panter
Virálne video tučného pantera šokovalo internet: Komentáre k popukaniu, zoologická záhrada reaguje!
Zaujímavosti
Kam s deťmi v
Kam s deťmi v Tatrách? 5 tipov na túry, ktoré si zamilujú aj najmenší
dromedar.sk
Tisíce mladých dospelých v
TikTok sa zbláznil: VIDEO Dospelí opäť siahajú po cumlíkoch?! Psychológovia v šoku, TOTO je dôvod!
Zaujímavosti
V juhozápadnej Indii objavili
Vyzerá ako obyčajný list až kým sa nepohne: VIDEO Tento tvor vyvoláva u ľudí hrôzu! Uhádnete čo je to?
Zaujímavosti

Dobré správy

FOTO Vyskúšajte trojkulmu Freylish aj
Dokonalosť aj bez návštevy kaderníka: Skúste náš tip a zažiarte na festivale či hocikde inde
Domáce
Zdroj: Lidl
Mení sa nákupné správanie Slovákov? Dostupnosť a kvalitu hľadajú v tomto obchode
Domáce
Nový byt v Metropolise
Rodinné bývanie v bratislavskom novom centre? Kúpa bytu sa oplatí viac ako jeho prenájom
Domáce
FOTO Alžbeta Zea Ferencová
Krásna Alžbeta Ferencová prehovorila o svojej novinke: Ako sa týka minulosti a vzťahov?
Domáce

Ekonomika

Prekvapivý výsledok tendra: Novú diaľnicu s tunelom na Kysuciach chcú postaviť výrazne lacnejšie, ako sa čakalo!
Prekvapivý výsledok tendra: Novú diaľnicu s tunelom na Kysuciach chcú postaviť výrazne lacnejšie, ako sa čakalo!
Biedna vizitka slovenského zdravotníctva: V zdraví sa nedožívame ani 60-tky, patríme k najhorším v EÚ!
Biedna vizitka slovenského zdravotníctva: V zdraví sa nedožívame ani 60-tky, patríme k najhorším v EÚ!
Zemetrasenie na trhu s ubytovaním: Booking.com čelí gigantickej žalobe, pripojiť sa môžu aj Slováci!
Zemetrasenie na trhu s ubytovaním: Booking.com čelí gigantickej žalobe, pripojiť sa môžu aj Slováci!
Rusi strácajú kontrolu nad štátnou kasou: Deficit prudko rastie, opäť musia prepisovať rozpočet!
Rusi strácajú kontrolu nad štátnou kasou: Deficit prudko rastie, opäť musia prepisovať rozpočet!

Šport

VIDEO Športový zápas ako z bláznivého sveta: Na palubovke pristála ženská sexuálna pomôcka!
VIDEO Športový zápas ako z bláznivého sveta: Na palubovke pristála ženská sexuálna pomôcka!
Basketbal
FOTO Naši susedia sa zahalili do veľkého smútku: Bývalý šéf futbalu skolaboval na túre a už sa neprebral
FOTO Naši susedia sa zahalili do veľkého smútku: Bývalý šéf futbalu skolaboval na túre a už sa neprebral
Ostatné
Obrovská tragédia: Bývalý reprezentant (†41) zahynul po útoku armády
Obrovská tragédia: Bývalý reprezentant (†41) zahynul po útoku armády
Ostatné
VIDEO Nestarnúci Ronaldo stále dokazuje, čoho je schopný: Súpera skolil čistým hetrikom
VIDEO Nestarnúci Ronaldo stále dokazuje, čoho je schopný: Súpera skolil čistým hetrikom
Ostatné

Auto-moto

Obchvaty Pezinka a Modry by sa mali stať strategickými investíciami
Obchvaty Pezinka a Modry by sa mali stať strategickými investíciami
Doprava
TEST: KGM Actyon - štýlom a výnimočnosťou proti múru
TEST: KGM Actyon - štýlom a výnimočnosťou proti múru
Klasické testy
Nová vlajková loď prémiovej značky s unikátnym dizajnom: Toto sú ceny pre Slovensko
Nová vlajková loď prémiovej značky s unikátnym dizajnom: Toto sú ceny pre Slovensko
Novinky
Obce na Zemplíne žiadajú novú križovatku na plánovanej diaľnici D1
Obce na Zemplíne žiadajú novú križovatku na plánovanej diaľnici D1
Doprava

Kariéra a motivácia

Neurovedec: Toto je črta, ktorú majú spoločnú najinteligentnejší ľudia, vrátane Billa Gatesa a Leonarda da Vinciho - a netýka sa IQ
Neurovedec: Toto je črta, ktorú majú spoločnú najinteligentnejší ľudia, vrátane Billa Gatesa a Leonarda da Vinciho - a netýka sa IQ
Motivácia a inšpirácia
Práca podľa osobnej typológie? Nájdite si prácu, ktorá vás skutočne baví
Práca podľa osobnej typológie? Nájdite si prácu, ktorá vás skutočne baví
Motivácia a inšpirácia
Rodičia po materskej čelia realite: Pre viac ako polovicu je návrat do práce tvrdý test flexibility
Rodičia po materskej čelia realite: Pre viac ako polovicu je návrat do práce tvrdý test flexibility
Rodičovstvo a práca
Pred 31 rokmi Steve Jobs prezradil najlepší dôvod, prečo by ste si mali založiť vlastné podnikanie (aj keby to malo byť len popri práci)
Pred 31 rokmi Steve Jobs prezradil najlepší dôvod, prečo by ste si mali založiť vlastné podnikanie (aj keby to malo byť len popri práci)
Motivácia a inšpirácia

Varenie a recepty

Naštartujte gulášovú sezónu s našou zbierkou najlepších receptov na gulášové omáčky a polievky.
Naštartujte gulášovú sezónu s našou zbierkou najlepších receptov na gulášové omáčky a polievky.
Zemiakové knedle so slaninou a kyslou kapustou
Zemiakové knedle so slaninou a kyslou kapustou
Sirup z arónie: Skrytý domáci poklad plný chuti a vitamínov
Sirup z arónie: Skrytý domáci poklad plný chuti a vitamínov
Výber receptov
Rýchly slivkový koláč: Šťavnatý a na stole za menej než hodinu
Rýchly slivkový koláč: Šťavnatý a na stole za menej než hodinu
Výber receptov

Technológie

Bezpečnostní experti odhalili gigantickú operáciu VexTrio, ktorá prešla zo spamu k najväčšej podvodnej adtech sieti na svete
Bezpečnostní experti odhalili gigantickú operáciu VexTrio, ktorá prešla zo spamu k najväčšej podvodnej adtech sieti na svete
Bezpečnosť
Najväčšia hudobná streamovacia služba zdražuje. Znova budeme platiť viac, bohužiaľ
Najväčšia hudobná streamovacia služba zdražuje. Znova budeme platiť viac, bohužiaľ
Aplikácie a hry
POZOR! V populárnej aplikácii sa skrýva bankový trójsky kôň. Stihol infikovať už 50-tisíc zariadení. Túto aplikáciu hneď vymaž!
POZOR! V populárnej aplikácii sa skrýva bankový trójsky kôň. Stihol infikovať už 50-tisíc zariadení. Túto aplikáciu hneď vymaž!
Aplikácie a hry
Hackeri zneužili Google Gemini na ovládnutie smart domácnosti: Stačila na to obyčajná kalendárová pozvánka
Hackeri zneužili Google Gemini na ovládnutie smart domácnosti: Stačila na to obyčajná kalendárová pozvánka
Bezpečnosť

Bývanie

Odtiaľ aj škoda odísť domov! V horách našli svoje útočisko, tradičná stavba im dáva perfektné miesto na oddych
Odtiaľ aj škoda odísť domov! V horách našli svoje útočisko, tradičná stavba im dáva perfektné miesto na oddych
7 overených trikov, ako si okamžite vytvoriť krajší domov za málo peňazí. Vhodné sú aj do podnájmu
7 overených trikov, ako si okamžite vytvoriť krajší domov za málo peňazí. Vhodné sú aj do podnájmu
Takto vyzerá dom, keď ho architekti navrhnú pre seba! Žijú tu 3 generácie, no vedia, ako si užiť svoje súkromie
Takto vyzerá dom, keď ho architekti navrhnú pre seba! Žijú tu 3 generácie, no vedia, ako si užiť svoje súkromie
Stačil aj nízky rozpočet, aby sa byt zmenil na nepoznanie. Zostala len retro dlažba, akú si pamätáme mnohí
Stačil aj nízky rozpočet, aby sa byt zmenil na nepoznanie. Zostala len retro dlažba, akú si pamätáme mnohí

Pre kutilov

Vyskúšajte dažďový záhon – estetické riešenie, ktoré zvládne sucho aj prívalový dážď
Vyskúšajte dažďový záhon – estetické riešenie, ktoré zvládne sucho aj prívalový dážď
Záhrada
Trávnik v úbohom stave zachránil pomocou domáceho prevzdušňovača. Výroba bola jednoduchá
Trávnik v úbohom stave zachránil pomocou domáceho prevzdušňovača. Výroba bola jednoduchá
Náradie a stroje
10 rastlín, ktoré v lete za žiadnych okolností nestrihajte!
10 rastlín, ktoré v lete za žiadnych okolností nestrihajte!
Okrasná záhrada
Lietajúce mravce – odkiaľ prišli a ako pred nimi chrániť obydlie
Lietajúce mravce – odkiaľ prišli a ako pred nimi chrániť obydlie
Záhrada

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Salma Hayek redefinuje starnutie, toto je jej manifest krásy po 58-čke: Bez plastík, výhovoriek, len ženská sila a disciplína
Zahraničné celebrity
Salma Hayek redefinuje starnutie, toto je jej manifest krásy po 58-čke: Bez plastík, výhovoriek, len ženská sila a disciplína
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
ALARMUJÚCE zistenia: Počty prípadov
Domáce
ALARMUJÚCE zistenia: Počty prípadov syfilisu na Slovensku lámu REKORDY! Na vzostupe sú aj iné pohlavné choroby
Šéf SNS zatlačil Šaška
Domáce
Šéf SNS zatlačil Šaška do kúta: Pán minister, budeš musieť hodiť uterák, Danko pred kamerou vypenil!
ČELNÁ zrážka pri Piešťanoch!
Domáce
ČELNÁ zrážka pri Piešťanoch! FOTO Nebezpečná jazda vodiča na Forde si vyžiadala zranených, zasahoval vrtuľník
Policajti pri Trenčíne neverili
Domáce
Policajti pri Trenčíne neverili vlastným očiam: Za volantom sedel 16-ročný mladík, nafúkal takmer 4 promile!

Ďalšie zo Zoznamu