Medveď vtrhol do domu, vnútri bola žena: S TÝMTO však nerátal! VIDEO sa stalo hitom internetu

VANCOUVER - Vo Vancouveri sa medveď vkradol do domu umelca, aby našiel nejaké krmivo pre psov. Ale na jednu vec nebol pripravený — vnútri bol pomeranian menom Scout. Ten sa vrhol na votrelca a vyhnal ho von, pričom neprestajne štekal, aby sa uistil, že sa medveď nevráti. Záznam tejto nebojácnej konfrontácie už na TikToku nazbieral takmer milión zhliadnutí.
Malý pomeranian menom Scout možno váži len necelé 3 kilogramy, ale má obrovskú osobnosť a neváhal zahnať oveľa väčšieho votrelca vo svojom domove. Pod roztomilým kožúškom sa skrýva duša divokého obrancu. "Je najlepší. Je veľmi maznavý a láskavý, ale zároveň je veľmi temperamentný a veľmi ochranársky voči mne a môjmu manželovi," povedala majiteľka Kayla Kleine pre Global News.
4. augusta bola obyvateľka West Vancouveru doma so svojím malým obrancom a dvere boli otvorené kvôli horúčavám. Kamera zachytila čierneho medveďa, ako vošiel do domu, prezrel si televízor a potom si dal Scoutove raňajky. Zrazu Scout vyletel z vedľajšej miestnosti, štekal na medveďa a zahnal ho preč. Kleine ho tesne nasledovala a kričala na Scouta, aby k nej prišiel, ale ďalší záber kamery ukazuje medveďa utekajúceho dole záhradnými schodmi a Scouta tesne za ním, stále štekajúceho.
"Pribehol spoza rohu a ja som len videla medveďa utekať z našej kuchyne. On ho vyhnal z domu," povedala Kleine. "Tak som vzala sprej na medvede, lebo som si hovorila: 'Čo budem robiť?' A bežala som na zadný dvor, ale on ho už zahnal cez plot a medveď bol na druhej strane plota a on naňho len štekal," opísala žena s tým, že možno Scouta nahnevalo, že mu medveď zjedol raňajky. "Bola som prekvapená, ale on je aj strašidelný, keď je nahnevaný, takže som si vedela predstaviť, ako ide plnou rýchlosťou na medveďa," dodala Kleine. Prezradila, že medvede sa v tejto oblasti často potulujú, ale ešte nikdy nemala medveďa v dome.
Kleine v tejto súvislosti podotkla, že v budúcnosti bude pravdepodobne dvere zatvárať, ale stále má Scouta, ktorý ju a jej rodinu bráni. "Má veľa osobnosti... Bola som na neho taká hrdá; bol taký statočný," vyhlásila. Tento príbeh dokazuje, že aj malé domáce zvieratá môžu byť prekvapivo odvážne a ochranárske voči svojim majiteľom, dokonca aj tvárou v tvár oveľa väčším divokým zvieratám.