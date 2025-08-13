Streda13. august 2025, meniny má Ľubomír, zajtra Mojmír

Európania produkujú PIVO vo veľkom: Toto sú TOP krajiny, neuveriteľný počet litrov, ktorý vyšiel z fabrík!

Produkcia piva sa v Európe mierne zvýšila. (Zdroj: gettyimages.com)
BRUSEL - Produkcia piva je niečo, čo tiež robí isté zárezy v rebríčku výsledného HDP. Poznáme hneď niekoľko krajín, ktoré si pivo úplne obľúbili a aj ho úspešne produkujú. Medzi takými krajinami sú určite aj naši susedia z Česka, ktorí sa však v číslach za rok 2024 neobjavujú. Namiesto toho sú tu iní hráči.

Rebríček produkcie piva za rok 2024 zverejnil na svojom webe portál Eurostat. Čísla zatiaľ hovoria o tom, že produkcia sa oproti roku 2023 mierne zvýšila. Krajiny dohromady vyprodukovali astronomické číslo - 32,7 miliard litrov piva s obsahom alkoholu viac ako 0,5 percent a 2 miliardy litrov piva s obsahom alkoholu menej ako 0,5 percent alebo bez obsahu alkoholu, čo predstavuje spolu 34,7 miliard litrov piva.

Zoznam najväčších producentov vedie Nemecko ako najväčší producent piva s obsahom alkoholu viac ako 0,5 percent so 7,2 miliardami litrov (22,2 percent celkovej produkcie EÚ), rovnako ako v roku 2023. Za Nemeckom s odstupom nasledovalo Španielsko so 4,0 miliardami litrov (12,3 percent celkovej produkcie Európskej únie) a Poľsko s 3,4 miliardami litrov (10,6 percent). Medzi päť najväčších producentov sa umiestnilo aj Holandsko s 2,2 miliardami litrov (6,8 percent) a Belgicko s 2,1 miliardami litrov (6,3 percent). 

Najviac vyvážajú Holanďania, privážajú zas Francúzi

Pri vývozcoch a dovozcoch už ide o štatistiky, kde sa objavujú aj naši susedia z Česka. To sa nachádza na štvrtom mieste vývozcov piva s indexom 0,6. Holandsko si udržalo svoju reputáciu najväčšieho vývozcu piva aj v roku 2024 a viedlo medzi krajinami EÚ s celkovým objemom 1,5 miliardy litrov piva obsahujúceho alkohol vyvezeného v rámci EÚ. V porovnaní s rokom 2023 však táto krajina zaznamenala pokles vývozu piva o 12 percent (-0,2 miliardy litrov). Pri vývozcoch sa nachádza Nemecko, Belgicko, ale aj Írsko.

Pokiaľ ide o dovoz, Francúzsko bolo v roku 2024 naďalej najväčším dovozcom piva obsahujúceho alkohol s 0,8 miliardami litrov. Ďalšími veľkými dovozcami boli Taliansko s viac ako 0,7 miliardami litrov, nasledované Španielskom a Nemeckom s takmer 0,6 miliardami litrov a Holandskom s takmer 0,5 miliardami litrov. 

