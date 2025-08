Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

ZAKOPANÉ - Poľské mesto Zakopané navrhuje zaviesť nový turistický poplatok, ktorý by mohol nahradiť problematickú miestnu daň viazanú na kvalitu ovzdušia. Petíciu s týmto návrhom už zaregistrovali v Sejme, ktorý ju má posúdiť do troch mesiacov. Nová daň by sa mohla vyberať vo všetkých tatranských obciach, kde funguje aspoň jeden hotel. Informuje o tom denník Rzeczpospolita.