Sýrska vláda zriadila výbor na vyšetrenie etnických násilností v Suwajdá

Ilustračné foto (Zdroj: TASR/AP/Ghaith Alsayed)

Minister spravodlivosti vo svojom dekréte z 31. júla poveril sedemčlenný výbor zložený zo sudcov, právnikov a vojenských predstaviteľov, aby vyšetrili okolnosti, ktoré viedli k násilnostiam.

Cieľ vyšetrovania

Výbor by mal vyšetriť všetky hlásené prípady útokov voči civilistom. Každý, komu sa dokáže účasť na násilnostiach, by sa mal postaviť pred súd. Výsledky vyšetrovania členovia výboru predstavia do troch mesiacov.

Etnické násilnosti v Suwajdá vypukli 13. júla, keď sa do sporu dostali členovia sunnitských beduínskych klanov a drúzski militanti. Sýrska vláda následne do oblasti vyslala svoje jednotky, aby boje medzi znepriatelenými skupinami ukončili. Veľká časť vojakov sa však postavila na stranu beduínov.

Zásah sýrskej armády a podpora Izraela

Do konfliktu sa zapojil aj Izrael, ktorý deklaroval podporu drúzskej menšine a zaútočil na viaceré postavenia sýrskej armády. Boje ukončilo až prímerie sprostredkované Spojenými štátmi, na základe ktorého sa sily sýrskej vlády z provincie Suwajdá stiahli.

Humanitárna kríza a obete konfliktu

OSN odhaduje, že od polovice júla došlo v regióne k vysídleniu najmenej 176 000 ľudí. Ľudskoprávne organizácie uvádzajú, že konflikte si vyžiadal najmenej 1300 obetí, približne 200 z nich popravili bez súdneho procesu. Verejné služby v mnohých mestách kolabujú a v nemocniciach chýba personál, ako aj základné zdravotnícke zásoby. Nedostatočné sú aj dodávky vody a elektriny.

Podobný vyšetrovací výbor sýrska vláda zriadila aj po masakroch príslušníkov moslimskej náboženskej skupiny alavitov, ku ktorým došlo v marci v sýrskych pobrežných provinciách Lázikíja a Tartús. Zomrelo pri nich viac ako 1400 ľudí. Podľa výboru velitelia sýrskej armády vtedy nedali príkazy na vraždenie civilistov. S týmto tvrdením však nesúhlasí najvyššia rada sýrskych alavitov, ktorá z násilností priamo viní vládu v Damasku.