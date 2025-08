Odsúdili zlodejov keltského pokladu: Vysokánske tresty, no zlaté mince stále nenašli!

NEMECKO - Za krádež keltského pokladu nevyčísliteľnej hodnoty a ďalšie trestné činy poslal včera nemecký súd do väzenia štyroch mužov. Za mrežami by mali stráviť od štyroch rokov a deviatich mesiacov do 11 rokov, informoval web verejnoprávnej stanice BR. Súd považuje za preukázané, že štvorica v roku 2022 v bavorskom Manchingu ukradla viac ako 2000 rokov staré zlaté mince.