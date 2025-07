Tri arabské krajiny zhodili do Pásma Gazy ďalších 52 ton potravinovej pomoci

Humanitárna pomoc, ktorú zhodili nad strednou časťou Pásma Gazy (Zdroj: TASR/AP/Abdel Kareem Hana)

GAZA - Lietadlá Jordánska, Egypta a Spojených arabských emirátov (SAE) v utorok zhodili ďalších 52 približne jednotonových paliet potravinovej pomoci do vojnou zničeného Pásma Gazy, oznámila izraelská armáda. Informuje agentúra DPA a portál The Times of Israel (TOI).