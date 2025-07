Na voľby 2026 treba rátať s čo najskorším dátumom, uviedol Orbán

Viktor Orbán (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

BUDAPEŠŤ - V rámci príprav na budúcoročné parlamentné voľby v Maďarsku by sa mal zvážiť čo najskorší možný dátum hlasovania. Hovoril o tom v pondelok v online programe „Hodina bojovníkov“ na Facebooku predseda vlády Viktor Orbán. Na otázku verejnej diskusie s jeho najsilnejším kritikom, predsedom mimoparlamentnej strany TISZA Péterom Magyarom, premiér povedal, že so „žoldniermi“ do relácií platených zo zahraničia nepôjde, informuje spravodajca TASR v Budapešti.