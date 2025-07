Osobný vlak sa vykoľajil! Na mieste je viacero obetí a zranených: Zasahujú záchranné zložky

(Zdroj: Topky)

Na fotografiách z miesta nehody, ktorá sa stala pri mestečku Riedlingen, je vidieť, že sa časť vlaku na lesnatom úseku trate prevrátila. Záchranári sa snažili dostať do súpravy a zvnútra sa ozýval hlasný krik, uviedol Bild. Z fotiek je zrejmé, že vykoľajili najmenej tri vagóny. Na mieste sú vyvrátené stromy. Vlak išiel so Sigmaringenu do Ulmu. Trať je uzavretá.