Európska únia musí otvoriť svoje trhy pre americký export, aby presvedčila Trumpa

Donald Trump (Zdroj: SITA/AP Photo/Alastair Grant)

BRUSEL - Európska únia musí otvoriť svoje trhy pre americký export, aby presvedčila amerického prezidenta Donalda Trumpa, že má znížiť hroziace clo vo výške 30 percent, ktoré má začať platiť 1. augusta. V rozhovore s Fox News to uviedol americký minister obchodu Howard Lutnick. Obchodné vzťahy medzi EÚ a USA by mal práve dnes v Škótsku riešiť americký prezident a predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová, ktorá za ním pricestovala z Bruselu. EÚ dúfa v uzavretie dohody o clách.

"Otázkou je, či prezidentovi Trumpovi ponúknu dostatočne dobrú dohodu, ktorá by mu stála za to, aby odstúpil od tridsaťpercentných ciel, ktoré stanovil," povedal Lutnick, ktorý sa má na rokovaniach medzi EÚ a USA tiež zúčastniť. Na unijnej strane by mal byť zase po boku von der Leyenovej prítomný eurokomisár pre obchod Maroš Šefčovič.

Konečné rozhodnutie bude podľa Lutnicka práve na Trumpovi. Americký prezident po svojom piatkovom príchode do Škótska uviedol, že von der Leyenová je vysoko rešpektovanou líderkou a že sa teší na stretnutie s ňou na svojom golfovom ihrisku v Turnberry. Ako vtedy uviedol, šanca na uzavretie obchodnej dohody medzi Spojenými štátmi a Európskou úniou je 50 na 50, možno aj menej. Vzápätí ale na ďalšiu otázku dodal, že EÚ má celkom dobrú šancu dohodu uzavrieť.

Rokovania medzi únijnými a americkými predstaviteľmi by sa mali začať o 17.30 h SELČ. O manévrovacom priestore pre šéfku únijnej exekutívy počas rokovaní s Trumpom debatovali ešte dnes dopoludnia veľvyslanci členských štátov pri EÚ počas svojej cesty do Grónska, ktorú im zorganizovalo dánske predsedníctvo v Rade EÚ. Narýchlo zvolaný takzvaný Coreper o celej situácii diskutovať aj so zástupcami Európskej komisie. Ďalšie rokovania diplomatov jednotlivých štátov EÚ sa očakávajú v pondelok.

Takzvaná principiálna dohoda, teda o základných bodoch, bola podľa všetkého už na spadnutie na začiatku júla. Rokoval o nej eurokomisár Šefčovič práve s ministrom Lutnickom. V sobotu 12. júla však Trump v prekvapivom liste Bruselu oznámil, že Spojené štáty od 1. augusta zavedú 30-percentné clá na tovar z EÚ. A všetky rokovania sa rozbehli odznova.