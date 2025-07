Nemecko plánuje obnoviť povinnú vojenskú službu: Vláda predstaví nový zákon, dotkne sa najmä mladých mužov

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images/luamduan)

Vláda návrh zákona údajne predstaví budúci mesiac. Jeho súčasťou bude okrem iného aj rozposlanie dotazníka mladým Nemcom, v ktorom sa ich bude dopytovať na ich zdravotný stav, pripravenosť a ochotu slúžiť v armáde. Dotazník by mal byť pre mužov povinný a pre ženy na dobrovoľnej báze.

Zdravotné prehliadky

Od roku 2028 by následne malo Nemecko požadovať od 18-ročných mužov podstúpiť zdravotnú prehliadku s cieľom zistiť spôsobilosť na vojenskú službu, a to aj pokiaľ o vstup do armády neprejavili v dotazníku záujem. Plánovaná legislatíva údajne pripraví právny rámec na možné zavedenie povinnej vojenskej služby v prípade núdze. Takýto krok by však musel odobriť aj nemecký parlament.

Povinná vojenská služba bola v Nemecku zrušená v roku 2011 za vlády kancelárky Angely Merkelovej. Súčasný spolkový kancelár Friedrich Merz však po svojom nástupe do funkcie predstavil plány na oslobodenie obranných výdavkov od prísnych nemeckých dlhových bŕzd v snahe vybudovať „najsilnejšiu konvenčnú armádu v Európe“.

Cieľom vlády je rozšíriť rady armády až na 460-tisíc vojakov

Nemecká armáda (Bundeswehr) má ale so svojimi 180.000 vojakmi v aktívnej službe a 49.000 záložníkmi problémy s nábormi. Cieľom vlády je rozšíriť rady armády až na 460.000 vojakov - 260.000 v aktívnej službe a 200.000 v zálohách. V súčasnosti sa Nemecko spolieha na dobrovoľníkov, pričom sa snaží službu armáde čo najviac zatraktívniť, napríklad výcvikom s tým najmodernejším vybavením či jazykovými kurzmi. Konzervatívny kancelár Merz stanovil posilnenie Bundeswehru vzhľadom na pokračujúcu hrozbu zo strany Ruska a neistotu bezpečnostných záruk Spojených štátov pod administratívou prezidenta Donalda Trumpa za jednu zo svojich priorít.