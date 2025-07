Výbuch pri Dunaji zabil troch robotníkov na Ukrajine: Ďalších sedem skončilo v nemocnici

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

KYJEV - Traja ukrajinskí robotníci zahynuli pri výbuchu počas bagrovania na ramene Dunaja tečúcom cez juhozápadnú Ukrajinu do Čierneho mora. Sedem ďalších robotníkov sa zranilo, previezli ich do nemocnice (AMPU). Oznámila to vo štvrtok Správa morských prístavov Ukrajiny, píše agentúra DPA.