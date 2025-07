MIMORIADNY ONLINE Rusko si s Ukrajinou vymenilo zajatcov: Boje však pokračujú!

Vladimir Medinskij a Rustem Umerov (Zdroj: SITA/AP Photo/Emrah Gurel)

ISTANBUL, MOSKVA, KYJEV - Rusko navrhlo Ukrajine krátkodobé, 24- až 48-hodinové prestávky v bojoch s cieľom vyzdvihnúť zranených vojakov a telá padlých. Uviedol to po skončení rokovaní v tureckom Istanbule vedúci ruskej delegácie Vladimir Medinskij, podľa ktorého sú pozície strán od seba veľmi vzdialené. Moskva podľa neho ponúkla Kyjevu vrátenie 3000 tiel padlých ukrajinských vojakov, strany sa taktiež dohodli na výmene najmenej 1200 vojnových zajatcov na každej strane a diskutovali o návrate vysídlených civilistov. Ukrajina podľa šéfa svojho vyjednávacieho tímu Rustema Umerova navrhla Rusku stretnutie na úrovni prezidentov do konca augusta. Ruské návrhy na krátkodobé humanitárne prestávky v bojoch by však podľa Ukrajiny neboli skutočným prímerím. Situáciu sledujeme online.