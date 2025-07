EÚ a Japonsko sa zhodli na posilnení spolupráce v oblasti obchodu a obrany

Japonský premiér Šigeru Išiba (uprostred), predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová (vpravo) a predseda Európskej rady António Costa (Zdroj: TASR/AP/David Mareuil/Pool Photo)

Kľúčoví lídri pri jednom stole

Európsku úniu na zasadnutí zastupovali predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová a predseda Európskej rady (ER) António Costa. Prítomná bola aj šéfka únijnej diplomacie Kaja Kallasová. Japonsko reprezentoval premiér Šigeru Išiba.

Von der Leyenová uviedla, že obe strany budú úzko spolupracovať v boji proti ekonomickému nátlaku a riešení neférových obchodných praktík zo strán viacerých štátov. Nemenovala síce konkrétne krajiny, no ako pripomína britský denník, EÚ dlhodobo upozorňuje na obchodné spory s Čínou a zároveň vedie zložité rokovania s administratívou amerického prezidenta Donalda Trumpa.

Šéfka EK zároveň zablahoželala japonskému premiérovi k utorňajšiemu uzavretiu obchodnej dohody so Spojenými štátmi, hoci rokovania medzi EÚ a Washingtonom nekomentovala.

Dohoda o obrane, kyberbezpečnosti aj vesmíre

Obe strany sa podľa Išibu dohodli aj na rozšírení spolupráce v oblasti obranného priemyslu a na začatí rokovaní o dohode o informačnej bezpečnosti. Cieľom je tiež posilniť spoluprácu v oblastiach ako kybernetická bezpečnosť, námorné operácie, vesmír či boj proti hybridným hrozbám.

Japonsko možno vstúpi do programu Horizont Európa

Podľa von der Leyenovej by do konca roka mohli byť uzavreté rokovania o vstupe Japonska do výskumného programu EÚ Horizont Európa. Pripomenula tiež, že od nadobudnutia platnosti obchodnej dohody medzi EÚ a Japonskom v roku 2019 vzrástol vzájomný obchod o 20 percent, no podľa nej stále existuje značný priestor na rozvoj.

Atmosféra summitu v Tokiu podľa The Guardianu pripomínala nedávne rozhovory EÚ s Kanadou a Spojeným kráľovstvom – teda krajinami, ktoré Brusel považuje za predvídateľných a spoľahlivých partnerov v čoraz nestabilnejšom svete. Už vo štvrtok však európskych lídrov čaká summit s Čínou, od ktorého sa podľa portálu Politico neočakáva výrazný posun.