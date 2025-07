Svetový poriadok sa mení, musíme prevziať väčšiu zodpovednosť, volá šéfka Európskej komisie

Predsedníčka EK Ursula von der Leyenová (Zdroj: SITA/Kenzo Tribouillard, Pool Photo via AP)

Nestabilná budúcnosť

„Jednoducho nemôžeme prijať, aby nás pohltili zmeny, ktorým vzdorujeme, alebo aby sme opäť podľahli klamu, že búrka prejde, že sa veci vrátia do starých koľají, ak len skončí vojna v jednom regióne, alebo sa uzavrie dohoda o clách, alebo voľby dopadnú tak či onak,“ vyhlásila. „Geopolitické prúdy sú totiž jednoducho príliš silné. A samotné základy našej bezpečnosti a prosperity sú jednoducho príliš nestabilné.“

Zdôraznila potrebu realistického pohľadu na súčasnosť. „Východiskovým bodom je tu pohľad na svet taký, aký skutočne je – nie taký, ako si ho pamätáme z minulých generácií,“ poznamenala. „Som toho názoru, že obdobie, v ktorom sa teraz nachádzame – a spôsob, akým s ním narábame – bude určovať zvyšok tohto storočia.“

Európa posilňuje vlastnú obranu

Von der Leyenová zároveň poukázala na to, že Európa na výzvy, predovšetkým spojené s vojnou na Ukrajine a politikou amerického prezidenta Donalda Trumpa, reaguje prevzatím väčšej zodpovednosti za vlastnú obranyschopnosť. „Európa sa posúva vpred. V uplynulých týždňoch a mesiacoch sme predložili návrhy na investície do našej vlastnej obrany v rozsahu, ktorý by bol ešte pred rokom alebo dvoma nepredstaviteľný,“ skonštatovala. „Predložili sme plán s investíciami, ktoré majú za cieľ dostať priemysel a inovácie, technológiu a vedu do centra našej ekonomiky.“

V Tokiu sa v stredu koná 30. summit medzi EÚ a Japonskom. Po boku von der Leyenovej na ňom zúčastňujú aj predseda Európskej rady António Costa a šéfka zahraničnej politiky EÚ Kaja Kallasová.