Šokujúce video z USA: Policajt brutálne zbil demonštranta na moste, neprestal ani keď padol na zem!

Brutálne video ukazuje potýčku medzi demonštrantmi a Imigračnou a colnou správou Spojených štátov (Zdroj: Instagram/tyrese)

Video ukazuje moment ako policajti zbili protestujúceho proti ICE. Úrady uviedli, že najmenej 15 ľudí bolo zatknutých za výtržníctvo a rôzne priestupky po tom, čo demonštranti mali blokovať most cez rieku Ohio medzi Cincinnati a Covingtonom v štáte Kentucky, informuje New York Post.

Na dramatickom videu vidieť, ako policajt z Covingtonu opakovane udiera muža do hlavy. Protestujúci s baseballovou čiapkou stál na kraji mosta, keď policajt doňho niekoľkokrát udrel a zvalil ho na zem, pričom s údermi neprestával ani keď už muž bezbranne ležal na zemi.

Polícia k incidentu uviedla, že zadržaný muž sa pokúsil odzbrojiť policajta s korenistými projektilmi tzv. pepper ball. Muž v čiapke, identifikovaný ako Brandon Hill však tvrdí, že sa len „snažil aby ho nepostrelili“. „Došlo ku konfliktu preto, že mi do tváre mierili so zbraňou,“ dodal. Brandon bol jedným z približne stovky ľudí, ktorá pochodovala cez Roeblingov most a blokovala dopravu pri príležitosti pietnej spomienky na egyptského imigranta a bývalého kaplána Detskej nemocnice v Cincinatti.

Polícia na tlačovej konferencii ďalej informovala, že pri konflikte sa policajt domnieval, že Brandon vyťahuje zbraň z tašky, ktorú mal na pleciach. „Prenasledoval policajta na okraj mosta a posledného policajta, ktorého sme stratili pri výkone služby sme stratili preto, že spadol z mosta počas boja,“ dodal náčelník polície v Covingtone Brian Valenti. Dotknutý policajt bol preradený, kým sa neukončí vyšetrovanie incidentu.

Brandon Hill po prepustení z väzenia zamieril do nemocnice, kde mu ošetrili rany od projektilov na holeniach, ako aj zlomenú ruku a niekoľko škrabancov. Uviedol, že zváži, či podnikne právne kroky proti príslušníkovi polície. „Zdá sa však, že niektorí ľudia používajú nadmernú silu,“ dodal. Deklarovaným poslaním Imigračnej a colnej správy Spojených štátov je chrániť Spojené štáty pred nadnárodnou kriminalitou a nelegálnym prisťahovalectvom.