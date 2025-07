Ľudstvo stojí na pokraji ďalšej hrozby: Vedci sú VYDESENÍ! Sopky budú čoraz nebezpečnejšie a erupcie silnejšie

Ilustračné foto (Zdroj: gettyimages.com)

PRAHA - Ľudstvu evidentne nestačí to, že nivočením životného prostredia nastupuje čoraz silnejšie globálne otepľovanie v mnohých podobách, ale je tu aj nová hrozba. Pod nátlakom prírodných zmien na zemi sa zrejme dočkáme aj oveľa silnejších erupcií aktívnych sopiek na zemeguli. Ich činnosť bola doteraz už sama o sebe pre viacerých desivá, no zrejme ešte viac naberú na sile.

Vo svojej štúdii všetko odhalili vedci z Wisconsinskej univerzity v Madisone na Goldschmidtovej konferencii v Prahe. Aj tu je hlavným menovateľom globálne otepľovanie, ktoré spôsobil celý reťazec udalostí. Za čoraz silnejšími erupciami sa skrýva miznúci ľad.

Kde na to natrafili prvýkrát?

Vedci vychádzajú z už niekoľko desaťročí známej súvislosti medzi miznúcim ľadom a enormnejšou sopečnou aktivitou. Jav spozorovali aj na Islande. Súvislosť sa však podľa wisconsinskej univerzity už preukázala aj v kontinentálnych vulkanických systémoch. "Naša štúdia ukázala, že tento jav sa netýka len Islandu, kde bola pozorovaná zvýšená vulkanická aktivita, ale mohol by sa vyskytnúť aj v Antarktíde," vyjadril svoje predpoklady Pablo Moreno-Yaeger, podľa ktorého si o pozornosť priam koledujú aj také krajiny ako Severná Amerika, Nový Zéland a Rusko.

Ilustračné foto. (Zdroj: gettyimages.com)

Ľad všetko tlmil

Vedci bádaním dospeli k záveru, že počas doby ľadovej pred desiatkami tisíc rokov ľadová pokrývka potlačila objem erupcií a tlmila ich. Veľký rezervoár magmy bohatej na oxid kremičitý sa tak roky hromadil 10 až 15 kilometrov pod povrchom.

{{ poll.title }} {{ poll.image_description }} (Zdroj: {{ poll.image_resource }}) Zdroj: {{ question.image_resource }} {{ question.text }} {{ question.text }} Zdroj: {{ question.image_resource }} {{ poll.title }} {{ question.text }} Zdroj: {{ question.image_resource }} {{ number }} {{ poll.rating_worst}} {{ poll.rating_best}} {{ poll.rating_best}} {{ poll.rating_worst}} {{ answer.text }} {{ answer.text }} {{ poll.title }} {{ poll.thanks }} {{ question.text }} Zdroj: {{ question.image_resource }} Priemerné hodnotenie: {{ question.rating }} Vaše hodnotenie: {{ question.user_rating }} {{ question.text }} Zdroj: {{ question.image_resource }} {{ number }} {{ poll.rating_worst}} {{ poll.rating_best}} {{ poll.rating_best}} {{ poll.rating_worst}} Priemerné hodnotenie: {{ question.rating }} Vaše hodnotenie: {{ question.user_rating }} {{ question.text }} {{ answer.text }} {{ poll.type == 'percent' ? Number(answer.percent).toFixed(2) + '%' : answer.votes }} {{ question.text }} {{ questions[0].answer[0].text }} {{ questions[0].answer[1].text }} Hlasovalo: {{questions[0].votes}} {{ poll.title }} {{ poll.image_description }} (Zdroj: {{ poll.image_resource }}) {{ qIndex+1 }}/{{ questions.length }} Zdroj: {{ question.image_resource }} {{ question.text }} Môžete označiť viacero odpovedí. {{ answer.text }} {{ answer.text }} Späť Ďalej Vyhodnotiť {{ profiles[profileEvalueated.index].name }} Zhoda: {{ profileEvalueated.weightPercentage }}% {{ profiles[profileEvalueated.index].image_description }} (Zdroj: {{ profiles[profileEvalueated.index].image_resource }})

×

Globálne otepľovanie by mohlo podľa vedcov spôsobiť zvýšené sopečné aktivity. To by zapríčinilo aj súbeh ďalších klimatických vplyvov. "Kumulatívny účinok viacerých erupcií môže časom prispieť k dlhodobému globálnemu otepľovaniu v dôsledku hromadenia skleníkových plynov," obáva sa Moreno-Yaeger. "Vytvára sa tým pozitívna spätná väzba, kde topenie ľadovcov spúšťa erupcie a erupcie by mohli následne prispieť k ďalšiemu otepľovaniu a topeniu," dodal.