Izraelský útok pri humanitárnom centre si vyžiadal najmenej 25 mŕtvych: Ďalších 70 ľudí je zranených

Zranených záchranári odviezli do neďalekej Násirovej nemocnice v Chán Júnise. Očakáva sa, že počet obetí bude stúpať vzhľadom na viaceré vážne zranenia. Očitý svedok pre agentúru AFP povedal, že pred úsvitom sa vydal po jedlo do distribučného centra spolu so svojimi piatim príbuznými. Izraelskí vojaci však podľa jeho slov začali strieľať a potraviny sa mu preto získať nepodarilo. Izraelská armáda uviedla, že incident vyšetruje.

Odkedy Izrael v máji po 11 týždňoch povolil opätovné dodávky humanitárnej pomoci do Pásma Gazy, väčšinu potravín a základných potrieb distribuuje Izraelom a Spojenými štátmi podporovaná Humanitárna nadácia v Gaze. Aktivity tejto nadácie odvtedy sprevádzajú chaotické i násilné scény a vnímaná je veľmi kontroverzne. Izrael totiž opakovane útočí v Gaze na miesta, kde ľudia čakajú na jej humanitárnu pomoc.

Agentúry OSN i niektoré ďalšie popredné humanitárne organizácie odmietli s nadáciou spolupracovať, keďže podľa nich bola zriadená s cieľom podporiť v Gaze izraelské vojenské záujmy. Úrad vysokého komisára OSN pre ľudské práva (OHCHR) nedávno informoval, že pri útokoch na distribučné centrá zahynulo už vyše 650 ľudí. Izraelská armáda z takýchto incidentov viní palestínske militantné hnutie Hamas.