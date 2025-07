Legendárne letovisko z čias socíku zíva prázdnotou, JASNÝ odkaz turistu: Ceny z Dubaja a počasie ako v Kambodži!

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Obľúbené poľské letovisko na pobreží Baltského mora, Krynica Morska, patrilo ešte v nedávnej minulosti k obľúbeným destináciám. Dnes je ale všetko inak. Pláže, reštaurácie aj promenády zívajú prázdnotou. Ako píše poľský Fakt, problémom majú byť podľa miestnych vysoké ceny.

Prevládajú iné krajiny

Na sociálnych sieťach sa dokonca objavilo video, na ktorom sú skutočne prebehne v zábere po promenáde len pár turistov. Je to presný opak oproti preplneným uliciam. Autor videa dodal k videu popis: "Ceny z Dubaja a počasie ako v Kambodži."

Poukazoval tým na skutočnosť, že ceny sú privysoké aj pre náročnejších turistov. Obed pre jedného vyjde v letovisku v priemere na 60 zlotých (14,10 eur). "Kde sú raňajky a večere? A nejaká zmrzlina, samozrejme. Ubytovanie a doprava…" napísal s tým, že tento rok si už radšej rezervoval dovolenku all-inclusive v Turecku za 3-tisíc zlotých (705,22 eur) na osobu.

Následne poznamenal, že ceny by sa mali prispôsobiť realite a potom by možno prišlo aj viac turistov. "Nejde o to, že by Poliaci podceňovali domáce destinácie, ale takéto ceny sú neúnosné," napísal niekto ďalší pod video.

Väčšina Poliakov počas tohto roku zmenila výber dovolenkových destinácii. Ako píše portál Eska, zahraničné po prvýkrát prekonali tie domáce. Prevládajú najmä krajiny ako Taliansko, Španielsko či Grécko.