Trump plánuje zavedenie ciel vo výške 10 % alebo 15 % pre viac ako 150 krajín

Americký prezident Donald Trump (Zdroj: TASR/AP )

Trump povedal, že pošle listy viac ako 150 krajinám, v ktorých ich bude informovať o colných sadzbách vo výške 10 % alebo 15 %, keďže plánuje pokračovať vo svojej obchodnej agende. „Budeme mať viac ako 150 krajín, ktorým jednoducho pošleme oznámenie o platbe a v oznámení o platbe bude uvedené, aká bude colná sadzba,“ povedal Trump novinárom v stredu (16. 7.) v Bielom dome. „Všetko to bude rovnaké pre všetkých, pre túto skupinu,“ dodal Trump s tým, že obchodní partneri, ktorí tieto listy dostanú, „nie sú veľké krajiny a nerobia veľa obchodov.“ Neskôr v rozhovore pre reláciu Real America’s Voice Trump povedal, že sadzba bude „pravdepodobne 10 alebo 15 %, ešte sme sa nerozhodli“.

Nechal otvorené dvere pre vyjednávačov

Trump v predchádzajúcich dňoch predložil záplavu colných požiadaviek a informoval ostatné ekonomiky o nových clách, ktoré nadobudnú účinnosť 1. augusta, ak sa im nepodarí dosiahnuť s USA lepšie podmienky. Predĺžil pritom pôvodný termín pre zavedenie tzv. recipročných ciel z 9. júla o ďalšie tri týždne. Spustil tak nápor obchodných partnerov, ktorí sa snažia vyhnúť vyšším clám. Zatiaľ čo Trump a jeho poradcovia pôvodne hovorili o rokovaniach na dosiahnutie viacerých dohôd, prezident samotné listy o colných sadzbách označuje za „dohody“ a naznačil, že nemá záujem o priame rokovania. Napriek tomu nechal otvorené dvere pre vyjednávačov z jednotlivých krajín, aby sa pokúsili o dohody, ktoré by mohli tieto sadzby znížiť.

Trump už v apríli predstavil recipročné clá pre štáty, ktoré generujú obchodný prebytok s USA, vrátane kľúčových obchodných partnerov, ako sú Európska únia (EÚ), Japonsko či Južná Kórea. To vyvolalo výkyvy na trhu, takže ich rýchlo pozastavil do 9. júla, aby dal priestor rokovaniam. Ale jeho listy opäť vniesli neistotu na finančné trhy a prekvapili partnerov, ako je EÚ, ktorí dúfali v uzavretie predbežných dohôd s USA. Trump v rozhovore pre Real America’s Voice naznačil, že list, ktorý poslal EÚ, vníma ako dohodu. Na otázku, čo si myslí, že sa stane s Kanadou, ktorej v auguste hrozí 35-percentné clo na niektoré tovary, prezident odpovedal, že je „príliš skoro na to, aby to povedal“.