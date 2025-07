Obrovská rana pre Putina: Hrozí mu strata vplyvu! Jeho vojenskú alianciu opúšťa dlhoročný spojenec

Vladimir Putin (Zdroj: TASR/AP/Alexander Zemlianichenko)

MOSKVA - Zdá sa, že Vladimir Putin stráca ďalšieho strategického spojenca. Krajina, ktorá bola roky verná Kremľu, sa náhle obracia chrbtom a mieri na Západ. Pre Moskvu by to mohla byť geopolitická katastrofa.

Arménsko dáva zbohom OZKB

To, čo sa dlho len šepkalo, teraz vyslovil premiér Arménska nahlas: Jerevan pravdepodobne vystúpi z Organizácie Zmluvy o kolektívnej bezpečnosti (OZKB) – vojenského zoskupenia vedeného Ruskom, ktoré je vnímané ako protiváha NATO v postsovietskom priestore.

„Je pravdepodobnejšie, že z OZKB vystúpime, ako že by sme sa do nej vrátili,“ vyhlásil arménsky premiér Nikol Pašinjan pred novinármi. Jeho slová nie sú len diplomatickým varovaním – Arménsko už vo februári 2024 fakticky zmrazilo svoje členstvo v aliancii.

Vojenské zlyhanie Moskvy: Kľúčová enkláva padla

Za narastajúcim napätím medzi Moskvou a Jerevanom stojí tvrdé sklamanie: Rusko neochránilo arménske záujmy v Náhornom Karabachu – oblasti, o ktorú sa desaťročia sporilo Arménsko s Azerbajdžanom.

Hoci v regióne pôsobili ruskí vojaci ako mierové sily, nedokázali zabrániť Azerbajdžanu, aby v roku 2023 opätovne dobyl územie. To spôsobilo šok a hnev v arménskej vláde, ktorá očakávala od OZKB jasné kroky na svoju obranu – tie však nikdy neprišli.

Strata dôležitého spojenca na juhu

Potenciálny odchod Arménska je pre Putina vážnou strategickou ranou. Rusko prevádzkuje vojenskú základňu v arménskom Gjumri, spadajúcu pod velenie južného vojenského okruhu. Podľa ukrajinskej rozviedky Kremeľ v súčasnosti posilňuje svoje jednotky na základni – možno v obave z nadchádzajúceho rozchodu.

Ak by Arménsko skutočne odišlo z OZKB, aliancia by prišla o kľúčového spojenca v južnom Kaukaze. To by mohlo narušiť celé mocenské rozloženie v regióne.

Arménsko sa obracia na Západ

Kým Moskva čelí strate spojenca, Jerevan naznačuje novú cestu. Arménsko verejne deklarovalo záujem o členstvo v Európskej únii. Tento obrat smerom na Západ je pre Kremeľ ďalšou fackou – najmä zo strany krajiny, ktorú dlho považoval za lojálneho partnera.

Napätie medzi Moskvou a Jerevanom eskalovalo aj začiatkom júla. Arménsko vtedy zaslalo Kremľu diplomatickú nótu, v ktorej obvinilo Rusko z „otvorene nepriateľskej propagandy“ proti arménskej vláde. Vzťahy ďalej ochladili aj nepriateľsky ladené príspevky v ruských médiách, ktoré v Arménsku vyvolali vlnu rozhorčenia.

Pre Putina to znamená jediné: Jeho impérium sa rozpadá aj zvnútra

To, čo sa ešte pred pár rokmi zdalo ako neotrasiteľné partnerstvo, sa dnes rúca pred očami. Arménsko má namierené preč od Ruska a k Západu. A s týmto geopolitickým obratom môže Vladimir Putin stratiť viac než len ďalšieho spojenca – môže stratiť kontrolu nad celým regiónom.