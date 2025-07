TOTO je najsilnejší Trumpov človek: Nikdy ste o ňom nepočuli! Jeho korene siahajú do Sovietskeho zväzu

Sergio Gor (Zdroj: SITA/AP Photo/Evan Vucci)

WASHINGTON - Jeho meno ste možno nikdy nepočuli, no rozhoduje o osude tisícok amerických úradníkov. Sergio Gor, muž so sovietskou minulosťou a floridským sídlom pri Mar-a-Lagu, dnes drží v rukách personálne kľúče k Bielemu domu.

Najvplyvnejší neznámy muž Ameriky

V zákulisí americkej politiky pôsobí Sergio Gor ako nenápadná, no extrémne vplyvná postava. Od návratu Donalda Trumpa do Bieleho domu zastáva pozíciu šéfa personálneho oddelenia a rozhoduje o výbere približne štyroch tisíc zamestnancov, ktorí budú realizovať prezidentovu agendu. Gor tak fakticky ovplyvňuje celé smerovanie výkonnej moci USA.

A to aj napriek tomu, že podľa denníka New York Post doteraz nezískal bezpečnostnú previerku. Dôvod? Nepredložil všetky požadované dokumenty o svojej minulosti. A tá siaha až do čias Sovietskeho zväzu.

Z Taškentu na Floridu

Gor sa verejne prezentuje ako prisťahovalec z Malty. Na otázku New York Post, kde sa narodil, odpovedal len toľko, že to nebolo v Rusku. No podľa vyšetrovania medzinárodnej novinárskej siete OCCRP a Times of Malta sa v skutočnosti narodil ako Sergio Gorokhovsky 30. novembra 1986 v uzbeckom Taškente – vtedy ešte súčasti ZSSR. Túto informáciu potvrdil notársky overený majetkový záznam z Malty aj Gorov právnik Robert Garson.

Ako dieťa navštevoval katolícku školu De La Salle College na Malte, a v dvanástich rokoch s rodinou emigroval do Spojených štátov, kde získal občianstvo a začal budovať politickú kariéru.

Z Kongresu do Moskvy

V USA Gor pôsobil ako asistent republikánskeho senátora Randa Paula. V roku 2018 s ním absolvoval cestu do Moskvy, ktorú organizoval libertariánsky think-tank Cato Institute. Cieľom bola „informačná misia“ zameraná na vzťahy USA a Ruska.

Z ruských hraničných záznamov však vyplýva, že Gor navštívil Moskvu aj rok predtým – vtedy však len na jeden deň, z Washingtonu cez Moskvu do Ríma. Čo tam v skutočnosti robil, nie je známe. OCCRP zároveň dodáva, že neexistujú dôkazy o nezákonnej činnosti.

Jeho právnik tvrdí, že šlo len o prestupný let: „Pán Gor nemal v Moskve žiadne stretnutia a akékoľvek náznaky opaku sú zlomyselné a urážlivé.“

Trumpov človek v zákulisí

Gor v roku 2020 opustil Kongres a stal sa šéfom financovania Trumpovej neúspešnej prezidentskej kampane. O rok neskôr spoluzaložil s Donaldom Trumpom mladším vydavateľstvo Winning Team Publishing.

V roku 2022 si kúpil vilu pri Palm Beach na Floride, len pár kilometrov od Trumpovho sídla Mar-a-Lago. Údajne tam vystupoval ako DJ na súkromných večierkoch a stal sa pravidelným účastníkom tamojších spoločenských akcií.

Po Trumpovom návrate do úradu sa Gor stal hlavným personálnym architektom jeho tímu. V tejto pozícii preveruje nielen profesijné životopisy, ale aj staré výroky na sociálnych sieťach, politické darcovstvo a ideovú lojalitu uchádzačov voči prezidentovi.

Lojalita nadovšetko

Gora považujú Trumpovi spojenci za človeka s bezvýhradnou lojalitou. „Myslím, že za posledný rok večeral s mojím otcom častejšie než ja,“ poznamenal Donald Trump mladší pre Washington Post.

Gorova moc je taká veľká, že mu pripisujú aj zásadný vplyv na odchod Elona Muska z Trumpovej administratívy. Práve on mal prezidenta presvedčiť, aby stiahol Muskoveho nominanta na pozíciu v NASA. Musk následne Gora na sociálnej sieti X verejne označil za „hada“.