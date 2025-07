MIMORIADNY ONLINE Americké zbrane sú už na ceste, zaplatí ich NATO! Pri ruských útokoch zahynuli najmenej dvaja ľudia

Ilustračné foto (Zdroj: Facebook/General Staff of The Armed Forces of Ukraine)

WASHINGTON, KYJEV, MOSKVA - Americké zbrane sú už na ceste na Ukrajinu. V utorok večer miestneho času (v noci na dnes SELČ) to podľa agentúry Reuters vyhlásil prezident Spojených štátov Donald Trump. Povedal tiež, že za všetky americké zbrane zaplatí Severoatlantická aliancia a že USA na Ukrajinu nevyšli žiadni vojaci. Ukrajina od februára 2022 vzdoruje ruskej invázii. Trump sa v posledných mesiacoch snažil sprostredkovať zastavenie bojov a mierové rokovania. Kým Ukrajina s bezpodmienečným prímerím opakovane súhlasila, Rusko na tento americký návrh nepristúpilo. Situáciu na Ukrajine sledujeme online.