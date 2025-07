Vo veku 82 rokov zomrel bývalý nigérijský prezident Muhammadu Buhari

Prezident Muhammadu Buhari (Zdroj: SITA/AP)

Buhari viedol najľudnatejšiu africkú krajinu dvakrát – najprv ako vojenský vládca v rokoch 1984 až 1985, neskôr ako demokraticky zvolený prezident od roku 2015 do roku 2023. Po nástupe do funkcie sa zapísal do dejín ako prvý politik, ktorý vo voľbách porazil úradujúcu hlavu štátu.

Súčasný prezident Bola Tinubu vo vyhlásení uviedol, že hovoril s Buhariho vdovou a poveril viceprezidenta, aby odcestoval do Británie a osobne dohliadol na presun exprezidentových telesných pozostatkov späť do vlasti.

Buhariho víťazstvo vo voľbách v roku 2015

Buhariho víťazstvo vo voľbách v roku 2015 podľa AFP prinieslo v Nigérii nádej na zmenu po rokoch politickej stagnácie a korupcie. Počas svojich dvoch prezidentských mandátov sa však nedokázal vyrovnať s dlhodobými problémami krajiny, ako sú hospodárska nestabilita, korupcia či pretrvávajúce bezpečnostné hrozby.