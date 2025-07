Von der Leyenová sa stretla s indonézskym prezidentom! Európska únia a Indonézia dosiahli politickú zhodu

Ursula von der Leyenová (Zdroj: TASR/AP Photo/Pascal Bastien)

BRUSEL - Európska únia a Indonézia dosiahli politickú zhodu na obchodnej dohode. Oznámila to v nedeľu predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová po stretnutí s indonézskym prezidentom Prabowom Subiantom v Bruseli.

„Žijeme v turbulentných časoch a keď sa hospodárska neistota stretáva s geopolitickou nestabilitou, partneri ako my sa musia zbližovať. Dnes teda robíme veľký krok vpred v tomto partnerstve,“ vyhlásila von der Leyenová na spoločnej tlačovej konferencii. Konečnú dohodu o hospodárskom partnerstve by mohli podľa vyhlásenie EK uzavrieť do septembra.

Nové príležitosti v kľúčových odvetviach

Partnerstvo má podľa von der Leyenovej priniesť nové príležitosti v kľúčových odvetviach, ako sú poľnohospodárstvo a automobilový priemysel. „Naše obchodné vzťahy majú veľký nevyužitý potenciál a preto táto dohoda prichádza v správnom čase, keďže otvorí nové trhy,“ poznamenala. Prezident Subianto vyjadril záujem o posilnenie spolupráce s Európou. „Považujeme Európu za veľmi dôležitú. Preto si želáme väčšiu prítomnosť Európy a väčšiu účasť Európy v našom hospodárstve... Myslím si, že v tejto ére nestability a zmätku dávame správny príklad,“ dodal.

Partnerstvo podľa šéfky EK tiež prispeje k posilneniu dodávateľských reťazcov kritických surovín, nevyhnutných pre európsky čistý technologický sektor a oceliarstvo. „Teraz očakávam jej rýchle uzavretie,“ vyhlásila. Na záver sa von der Leyenová a Subianto zhodli, že rastúce vzťahy medzi Indonéziou a EÚ, založené na spoločných hodnotách demokracie, ľudských práv a právneho štátu, by mali položiť základy pre silnejšie a strategickejšie partnerstvo v budúcnosti.