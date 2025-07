Požiare na Sardínii a v Toskánsku narušili leteckú dopravu: Lety presmerovali do iných miest

Proti požiarom na Sardínií je nasadených niekoľko pozemných tímov lesnej správy, hasičského zboru a dobrovoľníkov, ktorých podporujú vrtuľníky a hasiace lietadlo typu Canadair (Zdroj: X)

RÍM — Na Sardínii a v Toskánsku vypukli vo štvrtok požiare. Vzdušný priestor nad mestom Olbia ležiacom na severe Sardínie uzavreli pre rozsiahly požiar v blízkosti štátnej cesty vedúcej do Sassari. Neďaleké letisko Costa Smeralda zostalo otvorené, no prichádzajúce lety presmerovali do Cagliari, Alghera a Ríma. Informuje o tom agentúra APA.