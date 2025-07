Polícia v Škótsku sa pripravuje na možnú návštevu Trumpa, zrejme príde hrať golf

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

WASHINGTON/LONDÝN - Americký prezident Donald Trump by mohol v najbližších týždňoch vycestovať do Škótska, informovala v stredu stanica Sky News. Trump podľa jej zdrojov zavíta do svojich golfových stredísk na severe krajiny. Škótska polícia potvrdila, že momentálne prebieha plánovanie možnej návštevy prezidenta Spojených štátov koncom júla. Išlo by o Trumpovu prvú cestu do Británie od jeho víťazstva v minuloročných voľbách v USA.