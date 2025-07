Rokovania o klimatickom cieli EÚ povedú v europarlamente Patrioti pre Európu

(Zdroj: Getty Images)

BRUSEL - Frakcia Patrioti pre Európu (Patriots for Europe - PfE) dostala v Európskom parlamente úlohu spravodajcu pre nové klimatické ciele Európskej únie. V utorok o tom informovala agentúra Reuters, podľa ktorej by toto rozhodnutie mohlo skomplikovať dohodu o znížení emisií skleníkových plynov o 90 percent do roku 2040. Skupina Patrioti totiž odmieta politiku EÚ na obmedzenie klimatických zmien.