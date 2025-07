Voľby v roku 2026 vyhrá Fidesz a strana TISZA sa rozpadne, tvrdí Orbán

Viktor Orbán (Zdroj: TASR/John Thys, Pool Photo via AP)

BUDAPEŠŤ - Parlamentné voľby v roku 2026 v Maďarsku vyhrá vládnuca strana Fidesz a mimoparlamentná strana TISZA (Rešpekt a sloboda) vedená Péterom Magyarom zanikne. Povedal to v stredu predseda maďarskej vlády Viktor Orbán vo videu zverejnenom na Facebooku.

„Na zločine nemôžete založiť stranu, na zrade nemôžete vybudovať komunitu. Môžete to prípadne urobiť, ale iba dočasne, pretože potom sa to celé rozpadne,“ podčiarkol Orbán. Podľa jeho slov je súčasná politická situácia „úplne rovnaká“ ako počas volieb pred štyrmi rokmi. Premiér a predseda Fideszu vyjadril názor, že podobný bude aj výsledok budúcoročných volieb. „Vo férovom boji získame výrazné víťazstvo,“ povedal. Orbán o vnútropolitických konfliktoch a o nadchádzajúcich parlamentných voľbách bude hovoriť v rozhovore na YouTube kanáli Patrioti, ktorý bude zverejnený v stredu popoludní. Predseda vlády 11. júna vyhlásil, že prieskumy verejnej mienky nehovoria pravdu, keď prezentujú výrazný náskok TISZA pred blokom vládnych strán Fidesz-KDNP. Vládne strany sú v oveľa silnejšej pozícii, vyhlásil. Premiér to podložil tým, že na vládnom online hlasovaní o členstve Ukrajiny v Európskej únii VOKS 2025 sa zúčastnilo najmenej dvakrát toľko ľudí, než na hlasovaní organizovanom stranou TISZA.

Podľa Orbána sú teda nedôveryhodné všetky prieskumy, v ktorých TISZA vedie pred Fideszom. Priemer výsledkov prieskumov zverejnených v uplynulom štvrťroku ukazuje, že v kategórii rozhodnutých voličov by stranu TISZA volilo 45 percent a Fidesz 36 percent Maďarov, uvádza atv.hu. Server pripomenul, že inštitúty blízke vláde už mesiace nezverejnili žiadny prieskum preferencií. Orbán vyhlásil, že súčasnú opozíciu podporujú rovnaké sily ako tábor expremiéra a bývalého predsedu Demokratickej strany (DK) Ferenca Gyurcsánya. „Gyurcsánya sme porazili, ale na jeho miesto prišiel iný aktér, pretože demokracia je súťaž. Porazili sme starú ľavicu, novú vedie disko-liberálna postava (pozn. TASR predseda strany TISZA Péter Magyar). Tí, ktorí to financujú a kontrolujú v pozadí, sú však tí istí,“ povedal premiér. Dodal, že za stranou TISZA stojí Brusel, sieť amerického finančníka Georgea Sorosa, zahraničné nadnárodné spoločnosti a ľavicoví oligarchovia.