Znížia sa ceny plynu? Europarlament odobril flexibilitu pre dopĺňanie EÚ zásobníkov

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

BRUSEL - Poslanci Európskeho parlamentu (EP) v Štrasburgu v utorok podporili flexibilitu dopĺňania zásobníkov plynu v krajinách EÚ, čo by malo viesť k zníženiu cien plynu. Informuje o tom spravodajca.

Nový zákon, za ktorý zahlasovalo 542 poslancov, 109 bolo proti a 30 sa zdržalo hlasovania, sa snaží riešiť špekulácie na trhu s plynom a znížiť ceny zavedením väčšej flexibility do pravidiel dopĺňania zásobníkov plynu. Pred zverejnením v Úradnom vestníku EÚ tento zákon ešte musí formálne schváliť Rada EÚ (ministri členských krajín). Legislatíva dohodnutá medzi inštitúciami EÚ predĺži systém skladovania plynu v EÚ prijatý v roku 2022, do 31. decembra 2027. Bez predĺženia by platnosť tohto systému vypršala koncom roka 2025. Ustanovenie je navrhnuté tak, aby zabezpečilo bezpečnosť dodávok plynu ešte pred zimnou sezónou.

Europoslanci aj Rada EÚ predložili niekoľko svojich pozmeňujúcich návrhov na zmiernenie napätia na trhu s plynom, keďže špekulácie týkajúce sa povinného cieľa 90-percentného naplnenia zásobníkov do 1. novembra každého roka zvyšovali náklady na dopĺňanie počas leta. Schválený text umožní členským štátom dosiahnuť cieľ 90-percentného plnenia kedykoľvek medzi 1. októbrom a 1. decembrom. Po naplnení zásobníkov na 90 % by sa nemalo vyžadovať udržiavanie tejto úrovne do 1. decembra.

Možnosť odchýliť sa od cieľov plnenia

Členské štáty by zároveň mali mať možnosť odchýliť sa od cieľov plnenia až o 10 percentuálnych bodov v prípade zložitých trhových podmienok, ako sú napríklad náznaky špekulácií brániacich lacnejšiemu dopĺňaniu zásobníkov. Komisia môže túto odchýlku zvýšiť o ďalších päť percentuálnych bodov prostredníctvom delegovaného aktu na jednu plniacu sezónu, ak tieto trhové podmienky pretrvávajú.

Príslušný orgán monitorujúci dopĺňanie plynu v členskom štáte, ktorý vlastní zásobníky, poskytne aj informácie o podiele plynu pochádzajúceho z Ruskej federácie, ktorý uskladňuje. Toto hlásenie je v súlade s návrhmi Európskej komisie zo 17. júna tohto roku a má pomôcť pri monitorovaní, či sa ruský plyn skladuje na území EÚ.

„Táto revízia poskytne väčšiu flexibilitu a menej byrokracie, ale predovšetkým zníži ceny plynu v Európe, zatiaľ čo my budeme pokračovať v napredovaní smerom k energetickej nezávislosti od nespoľahlivých dodávateľov,“ povedal poľský europoslanec Borys Budka, ktorý je spravodajcom EP pre túto oblasť. Budka pripomenul, že legislatíva prijatá v roku 2022 ukázala, že Európa dokáže chrániť svojich občanov v situácii, keď Rusko používalo plyn ako zbraň a vydieranie. Zásobníky na skladovanie plynu v krajinách EÚ zabezpečujú 30 % spotreby plynu v Únii počas zimných mesiacov.