Pokračujú rokovania o prímerí v Pásme Gazy: Zatiaľ však bez výrazného posunu

Ilustračné foto (Zdroj: SITA/AP Photo/Ohad Zwigenberg)

„Nepriame rokovania pokračujú dnes ráno v Dauhe, pričom sa koná štvrté stretnutie… diskusie sa stále zameriavajú na mechanizmy implementácie (dohody), predovšetkým na body týkajúce sa stiahnutia (izraelských jednotiek) a humanitárnej pomoci,“ uviedol zdroj.

Rozhovory o ukončení vojny v palestínskej enkláve sa v Dauhe začali v nedeľu večer. Obe delegácie sú síce v tej istej budove, no v iných miestnostiach a rokovania sú nepriame. Do procesu by sa mal tento týždeň zapojiť aj osobitný vyslanec amerického prezidenta Donalda Trumpa, Steve Witkoff.

Podľa palestínskych zdrojov návrh USA zahŕňa 60-dňové prímerie, počas ktorého by Hamas prepustil desať živých rukojemníkov a odovzdal mŕtve telá rukojemníkov výmenou za Palestínčanov zadržiavaných v izraelských väzniciach. Hamas zároveň požaduje určité záruky v súvislosti so stiahnutím izraelských jednotiek, zastavenie bojov počas rokovaní a obnovenie distribúcie humanitárnej pomoci pod záštitou OSN.

Od začiatku vojny prišlo podľa AFP o život najmenej 445 izraelských vojakov. Útok Hamasu zo 7. októbra 2023 si podľa oficiálnych izraelských údajov vyžiadal 1219 obetí, prevažne civilistov. Izraelská odvetná operácia si podľa ministerstva zdravotníctva v Pásme Gazy, ktoré ovláda Hamas, doteraz vyžiadala najmenej 57 523 obetí, tiež prevažne civilistov. OSN tieto údaje považuje za dôveryhodné.