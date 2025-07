Čína rázne odmieta obvinenia z mocenských ambícií v Tichomorí: Reaguje ostro na slová premiéra Fidži

Ilustračné foto (Zdroj: pixabay.com)

„Tvrdenia o tom, že Čína vytvára vojenskú základňu v Tichomorí, sú nepravdivé,“ uviedol vo vyhlásení hovorca čínskeho veľvyslanectva na Fidži. Podľa neho sa Čína svojou prítomnosťou v Tichomorí zameriava na budovanie ciest a mostov s cieľom zlepšiť životné podmienky ľudí, a „nie na umiestňovanie vojsk alebo zriaďovanie vojenských základní“. „Čína nemá záujem o geopolitické súperenie ani sa neusiluje o vytvorenie takzvanej 'sféry vplyvu',“ dodal hovorca.

Čína už roky podľa agentúry AFP upevňuje svoj vplyv vo viacerých tichomorských ostrovných štátoch. Na výstavbu športových štadiónov, úradov, nemocníc a ciest v krajinách ako Šalamúnove ostrovy a Vanuatu dala stovky miliárd dolárov. Výsledkom tohto jej úsilia je, že Šalamúnove ostrovy, Kiribati i Nauru za posledné roky obmedzili diplomatické vzťahy s Taiwanom v prospech Číny.

Fidži nechce čínske základne

Fidžijský premiér Rabuka v stredu odmietol názory, že Peking by mohol premeniť svoj rastúci vplyv na stálu bezpečnostnú prítomnosť a zriadiť základne v ostrovných štátoch. Dohoda medzi Šalamúnovými ostrovmi a Čínou uzavretá v roku 2022 však podľa AFP vyvoláva obavy, že sa Peking jedného dňa bude snažiť využiť súostrovie ako vojenskú základňu.

„Ak by chceli prísť, kto by ich privítal? Fidži nie. A myslím si, že Čína si to dobre uvedomuje,“ povedal Rabuka novinárom počas vystúpenia na podujatí v Austrálii. Fidži podľa jeho slov spolupracuje s Čínou v oblasti rozvoja, ale je proti tomu, aby si Peking v regióne zriadil základňu. Dodal, že Čína ju v žiadnom prípade nepotrebuje na to, aby v oblasti mohla presadzovať svoju moc. Bývalý námestník ministra zahraničných vecí USA Kurt Campbell v novembri minulého roka vyzval nastupujúcu Trumpovu administratívu, aby sa naďalej sústredila na región južného Tichého oceána, pretože Čína vraj chce na na tamojších ostrovoch vybudovať základne.