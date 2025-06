Mexiko v pozore: Tropické búrky Barry a Flossie mieria na pobrežie

Ilustračné foto (Zdroj: TASR/AP/Mic Smith)

MIAMI - V blízkosti východného aj juhozápadného pobrežia Mexika sa vytvorili tropické búrky Barry a Flossie, ktoré by do krajiny mali priniesť silné dažde, informovalo Národné centrum pre hurikány sídliace v americkom meste Miami. Pre juhovýchodné aj juhozápadné mexické pobrežie vydali tamojšie úrady výstrahy, píše agentúra AP.

Barry mieri na pevninu

Stred búrky Barry sa podľa centra v nedeľu nachádzal približne 55 kilometrov severovýchodne od mexického mesta Tuxpan v štáte Veracruz. Búrka by mala zasiahnuť pevninu v nedeľu večer miestneho času a po prechode do vnútrozemia sa očakáva, že rýchlo zoslabne. Centrum dodalo, že podľa najnovších údajov dosahovala maximálna rýchlosť vetra 75 kilometrov za hodinu.

Podľa predpovedí by mala búrka Barry priniesť do štátov Veracruz, San Luis Potosi a Tamaulipas osem až 15 centimetrov zrážok. Miestami by mohlo ich maximálne množstvo dosahovať až 25 centimetrov.

Tropická búrka Flossie sa v nedeľu nachádzala asi 380 kilometrov južne od mesta Acapulco de Juárez a pohybovala sa rýchlosťou 15 kilometrov za hodinu s maximálnou rýchlosťou vetra 65 kilometrov za hodinu.

Z Flossie môže byť hurikán

Očakáva sa, že z búrky Flossie sa v pondelok alebo v utorok vytvorí hurikán, no nateraz zostáva v otvorenom oceáne západne od Mexika. Podľa predpovedí by však mohla do viacerých štátov v regióne priniesť taktiež osem až 15 centimetrov zrážok.