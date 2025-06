Analýza odhalila veľkú vec: Trumpov postoj k Putinovi a Zelenskému sa mení! Vojna sa vymyká kontrole

Donald Trump a Volodymyr Zelenskyj na summite NATO v Haagu. (Zdroj: profimedia.sk)

HAAG - Napätie okolo Ukrajiny eskaluje a americký prezident Donald Trump priznáva, že situácia sa vymyká kontrole. Po rokoch rozporuplného postoja k Rusku i Ukrajine sa jeho rétorika začína meniť. Podľa analýzy Financial Times je to badateľné najmä po summite NATO v Haagu, kde Trump rokoval aj s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským.

V stredu sa na summite NATO odohralo stretnutie, ktoré môže predznamenávať posun v doterajšom postoji Spojených štátov. Americký prezident po rokovaní so Zelenským prekvapivo uviedol, že ukrajinský líder je „veľmi milý človek“ a stretnutie označil za „príjemné“.

„Vedie mimoriadne ťažký boj. Zo stretnutia som si nemohol odniesť lepší dojem. Je zjavné, že by chcel tento konflikt ukončiť,“ citoval Trumpove slová portál Financial Times.

Vojna sa vymyká spod kontroly, varuje Trump

Podľa dvoch nemenovaných diplomatických zdrojov mal americký prezident na rokovaniach otvorene priznať, že vojna na Ukrajine sa „dostáva mimo kontrolu“. Rovnakú obavu vyjadrila aj nedávna analýza Financial Times, ktorá zároveň poukazuje na to, že Trump postupne mení aj svoj postoj k ruským predstaviteľom.

„Vladimir Putin túto vojnu jednoducho potrebuje ukončiť,“ vyhlásil šéf Bieleho domu pred novinármi. Zároveň naznačil, že Putin mu v posledných dňoch telefonoval a ponúkal pomoc s napätou situáciou medzi Izraelom a Iránom.

„Odmietol som to. Povedal som mu, že ak mi chce pomôcť, nech pomôže vyriešiť situáciu s Ruskom,“ dodal Trump.

Najvyšší čas ukončiť túto vojnu

Americký prezident nešetril slovami o potrebe diplomatického riešenia. „Nastal ideálny čas to celé ukončiť. Porozprávam sa s Vladimirom Putinom a uvidíme, či to dokážeme dotiahnuť do konca,“ vyhlásil Trump.

Zelenskyj považuje ich stretnutie za významné. Podľa neho sa obaja lídri rozprávali o kľúčových otázkach, vrátane ochrany ukrajinského obyvateľstva a možností, ako dosiahnuť skutočné prímerie.

„Diskusia bola podrobná a zmysluplná. Pre Ukrajinu je kľúčové dosiahnuť skutočný mier a bezpečnosť pre našich ľudí,“ uzavrel ukrajinský prezident.