NATO nezvyšuje výdavky kvôli Trumpovi, ale z vlastného presvedčenia, tvrdí Merz

HAAG - Nemecký kancelár Friedrich Merz v stredu v Haagu zdôraznil, že rozhodnutie spojencov masívne zvýšiť obranné výdavky vychádza z vlastného presvedčenia členských krajín Severoatlantickej aliancie (NATO), nie pre výzvy amerického prezidenta Donalda Trumpa. Informuje o tom denník The Guardian a agentúra DPA.

„Chcem jasne povedať, že tieto rozhodnutia nerobíme preto, aby sme niekomu urobili láskavosť... Robíme ich na základe vlastného vnímania a presvedčenia, že NATO ako celok – a to platí predovšetkým pre európsku časť NATO – musí v nadchádzajúcich rokoch urobiť viac pre zabezpečenie vlastnej obranyschopnosti,“ vyhlásil Merz pred dôležitou schôdzkou na summite NATO v Haagu. Potrebu odôvodnil najmä pre hrozby zo strany Ruska.

Lídri Severoatlantickej aliancie by mali počas stredajšieho zasadnutia formálne schváliť výrazné zvýšenie obranných a súvisiacich ročných výdavkov. Tento krok sa často pripisuje tlaku amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorý opakovane vyzýva spojencov na vyššie príspevky na obranu.

„A opäť, toto by sa nestalo (bez Trumpa, pozn. TASR). Naozaj to tu hovorím a niektorí ľudia ma za to možno kritizujú, ale keď s nimi hovorím, oni všetci povedia: Áno, máš pravdu,“ uviedol na tlačovej konferencii po boku prezidenta USA šéf Aliancie Mark Rutte.