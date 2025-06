Zásadná zmena postoja Nemecka: Koniec podpory migrantom! Už nebude platiť ich záchranu na mori

Migranti v Líbyi, Ilustračné foto (Zdroj: SITA/AP Photo/Paolo Santalucia)

Nemecká vláda ukončí financovanie neziskových organizácií, ktoré v uplynulých rokoch pôsobili na mori v Stredozemí a zachraňovali migrantov v život ohrozujúcich situáciách. Rozhodnutie potvrdilo nemecké ministerstvo zahraničných vecí, pričom v návrhu nového štátneho rozpočtu už na tento účel nie sú vyčlenené žiadne prostriedky. Informovala o tom agentúra Reuters.

Kritici varujú, že ide o zásadný krok, ktorý môže výrazne oslabiť humanitárnu pomoc na južnej hranici Európy.

Humanita áno, ale nie na mori, tvrdí Berlín

„Nemecko ostáva oddané humanitárnym hodnotám a vždy aj ostane,“ vyhlásil minister zahraničia Johann Wadephul na tlačovej konferencii. Zároveň však dodal, že nepovažuje za úlohu svojho rezortu financovať tento typ záchranných misií na mori.

Práve záchranné organizácie ale vnímajú krok Berlína ako nebezpečný precedens. Ako uviedla nemecká organizácia Sea-Eye, ktorá len za prvý polrok tohto roka získala od nemeckej vlády takmer 900-tisíc eur, bude musieť výrazne obmedziť svoju činnosť.

„Možno budeme musieť ostať v prístave aj vtedy, keď na mori dôjde k núdzovým situáciám,“ varoval šéf organizácie Sea-Eye Gorden Isler.

Opozícia: Nechávate ľudí zomierať!

Proti rozhodnutiu sa ostro postavila aj opozičná strana Zelených, ktorá ešte v predchádzajúcom volebnom období finančnú podporu záchranným misiám presadzovala.

„Platíme hasičov, aby zachraňovali životy na súši. Nemali by sme dovoliť, aby ľudia zomierali na mori,“ zdôraznila poslankyňa Zelených Jamila Schäferová, ktorú citoval spravodajský portál Deutsche Welle.

Mrazivé štatistiky Stredozemia

Stredozemné more patrí medzi najnebezpečnejšie migračné trasy na svete. Podľa projektu Missing Migrants zmizlo v jeho vodách od roku 2014 už viac ako 32-tisíc ľudí.

Význam pomoci neziskových organizácií ešte vzrástol po tom, čo Taliansko v posledných rokoch výrazne sprísnilo legislatívu a ich záchranné misie tým značne skomplikovalo.

Práve preto podľa odborníkov a humanitárnych pracovníkov prichádza rozhodnutie Berlína v mimoriadne nevhodnej chvíli.

„Je to katastrofálny signál,“ vyhlásil Gorden Isler z Sea-Eye. Zdôraznil, že práca jeho organizácie nahrádzala to, čo by v skutočnosti mali zabezpečovať samotné európske štáty – vrátane Nemecka. „Teraz sa chystáme túto medzeru znova otvoriť,“ dodal s vážnym varovaním.