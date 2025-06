Napätie na summite NATO: Zelenského chcú od Trumpa držať čo najďalej! Zákulisie je plné rozbrojov

Summit NATO v Haagu (Zdroj: SITA/Haiyun Jiang/Pool Photo via AP)

Zelenskyj z VIP hostiteľa na okraji summitu

Od začiatku vojny bol Volodymyr Zelenskyj na vrcholných rokovaniach NATO vítaným hosťom a kľúčovou tvárou odporu proti agresii Kremľa. Tento rok je však situácia iná. Podľa informácií The Washington Post sa členovia aliancie snažia stretnutiam medzi Trumpom a Zelenským skôr vyhýbať – obávajú sa, že by ukrajinský líder mohol šéfa Bieleho domu rozčúliť.

Hoci samotný Trump pred odletom na summit novinárom oznámil, že so Zelenským prehovorí osobne, spojeneckí diplomati sa údajne usilujú držať oboch lídrov počas verejných vystúpení od seba čo najďalej. Dôvod je zjavný – pre krajiny NATO je kľúčové nájsť balans medzi podporou Ukrajiny a udržiavaním priazne amerického prezidenta, ktorého postoj k napadnutej krajine je stále nejednoznačný.

Aliancia kráča po tenkom ľade, potvrdzuje aj ukrajinský politik

„Naši spojenci v NATO chápu túto citlivú situáciu. Snažia sa urobiť maximum, aby Ukrajina mala na summite dostatok priestoru, ale zároveň nechcú popudiť prezidenta Trumpa,“ potvrdil pre médiá predseda zahraničného výboru ukrajinského parlamentu Oleksandr Mereško.

Šéf NATO Mark Rutte už skôr priznal, že otázka možného odsunutia Ukrajiny na vedľajšiu koľaj bola jedným z kľúčových bodov summitu. Program stretnutia bol údajne skrátený práve preto, aby sa minimalizovalo riziko verejných konfrontácií.

Pomoc Ukrajine? Rozhodne sa medzi riadkami

Ak by americká vláda skutočne výrazne obmedzila vojenskú pomoc pre Kyjev, mohlo by to podľa expertov výrazne oslabiť obranyschopnosť Ukrajiny na frontovej línii. V takom prípade by musela vzniknutú medzeru zaplniť najmä Európa.

O tom, že pozícia USA v otázke Ukrajiny nie je jednoznačná, svedčia aj zákulisné spory o podobe záverečnej rezolúcie summitu. Podľa informácií CNN Prima NEWS sa viaceré európske krajiny snažili presadiť do dokumentu jasnú formuláciu o „dlhodobej podpore Ukrajiny“. Americká diplomacia sa však voči takémuto zneniu bránila.

USA nemenia kurz? Skôr strácajú záujem

Odborníci upozorňujú, že neochota Washingtonu podporiť explicitné vyhlásenia o Ukrajine neznamená úplné stiahnutie podpory. Skôr ide o signál, že pre administratívu prezidenta Trumpa téma ukrajinskej obrany výrazne stratila na geopolitickej priorite.

Ukrajina sa pritom už viac ako tri roky bráni ruskej agresii, ktorá sa začala 24. februára 2022. Po Trumpovom návrate do Bieleho domu prebehlo niekoľko diplomatických rokovaní, kde USA zohrávali úlohu sprostredkovateľa. Aktuálny summit však ukazuje, že Trumpova administratíva necháva budúcnosť Ukrajiny visieť vo vzduchu.