MEGA investícia a pokrok v technológii letectva! TOTO nás čaká čoskoro v oblakoch

(Zdroj: Simple Flying)

Program, ktorý nesie názov Hydrogen Aircraft Propulsion and Storage System (HAPSS) má cieľ, aby do štyroch rokov spojazdnil pohonnú jednotku na kvapalný vodík na stroji De Havilland Dash 8-300. Popritom chce vyvinúť v Holandsku reťazec na výrobu vodíkovo-elektrických pohonných jednotiek. „Konzorcium, ktoré sme vytvorili, má skúsenosti a schopnosti potrebné na dosiahnutie certifikovaného riešenia. So silnou vládnou podporou môžeme teraz navrhnúť modernizovaný Dash 8-300 s novým pohonným systémom a začať lietať do konca tohto desaťročia,“ uviedol generálny riaditeľ spoločnosti Erik Geertsema.

Do diania zasiahli aj obe holandské spoločnosti KLM a jej dcérsky prepravca Transavia, ktoré podpísali na parížskom leteckom autosalóne memorandum o porozumení. Obom aerolíniám bude Conscious Aerospace poskytovať poradenstvo v oblasti dizajnu sedadiel a nákladu pre Dash 8-300. „Hoci lietadlá poháňane novými technológiami, ako sú vodíkové palivové články, môžu prepravovať menej cestujúcich a mať vplyv na uhlíkovú stopu, veríme, že treba začať v malom a myslieť vo veľkom,“ vyhlásil Barry ter Voert, výkonný viceprezident pre rozvoj obchodu KLM.

Obaja prepravcovia podpísali dohodou aj s Elysian Aircraft o preskúmaní technologických, prevádzkových a obchodných požiadaviek. Týkajú sa hlavne nasadenia lietadiel na batériový elektrický pohon, akým je Elysian E9x. Tento stroj má kapacitu 90 cestujúcich s doletom do 800 km.