MIMORIADNY ONLINE Trump šokuje: Irán si zaslúži nový režim! Teherán varuje pred vojnou

Irán odpálil na Izrael ďalšie rakety, jedna z nich zasiahla nemocnicu v Beeršebe (Zdroj: TASR/AP/Leo Correa)

7:06 Severná Kórea odsúdila v pondelok americké útoky na Irán. Označila ich za porušenie Charty OSN a zo zodpovednosti za napätie na Blízkom východe obvinila Izrael.

6:16 Americké ministerstvo zahraničných vecí vydalo v nedeľu varovanie pre občanov USA po celom svete, podľa ktorého konflikt na Blízkom východe by mohol Američanov cestujúcich alebo žijúcich v zahraničí vystaviť zvýšenému bezpečnostnému riziku.

6:13 Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v nedeľu varoval pred šírením jadrových zbraní a nepriamo vyjadril podporu útokom Spojených štátov na iránske jadrové zariadenia. "V súčasnom svete nesmie dochádzať k šíreniu jadrových zbraní," povedal Zelenskyj vo svojom večernom príhovore. "Je dôležité, aby v tomto existovalo americké odhodlanie, odhodlanie prezidenta (Donalda) Trumpa," zdôraznil.

(Zdroj: SITA/AP Photo)

6:11 Izrael odmietol správu Európskej únie, podľa ktorej v Pásme Gazy a Predjordánsku možno porušuje záväzky v oblasti ľudských práv, ako "morálne a metodologické zlyhanie". Vyplýva to z dokumentu, ku ktorému sa v nedeľu dostala agentúra Reuters

6:07 Irán pokračuje v raketových útokoch na Izrael. V činnosti je znovu protivzdušná obrana, aby odvrátila hrozbu, oznámila v noci na pondelok izraelská armáda. Vo viacerých oblastiach krajiny sa ozvali sirény. Obyvatelia dostali pokyn, aby vyhľadali úkryt a zostali tam až do odvolania

6:03 Francúzsky prezident Emmanuel Macron varoval v nedeľu pre „nekontrolovanou eskaláciou“ na Blízkom východe po tom, ako sa Spojené štáty zapojili do útokov Izraela proti iránskemu jadrovému programu.

6:01 Generálny tajomník OSN António Guterres vyzval v nedeľu na zdržanlivosť a diplomaciu po americkom útoku na jadrové zariadenia v Iráne. Na mimoriadnom zasadnutí Bezpečnostnej rady OSN zároveň varoval pred ďalším cyklom deštrukcie a odvety

USA sa podľa Iránu rozhodli zničiť diplomaciu, iránska armáda rozhodne o reakcii

„Podnikneme všetky opatrenia, ktoré sú potrebné,“ povedal veľvyslanec Iránu pri OSN Amír Saíd Iravání na mimoriadnom zasadnutí Bezpečnostnej rady OSN. Zvolali ho na žiadosť Teheránu po tom, ako USA zasiahli do izraelsko-iránskeho konfliktu údermi na tri jadrové komplexy v islamskej republike.„Spojené štáty, stály člen tejto rady... sa znova uchýlili k nezákonnej sily, viedli vojnu proti mojej krajine, pod vymyslenou a absurdnou zámienkou – zabrániť Iránu získať jadrové zbrane,“ povedal Iravání. Izraelského premiéra Benjamina Netanjahua obvinil, že sa mu podarilo doviesť amerického prezidenta Donalda Trumpa k zatiahnutiu USA do „ďalšej nákladnej a bezdôvodnej vojny“.

Iravání označil americké a izraelské útoky proti svojej krajine za porušenie medzinárodného práva. Zároveň vyhlásil, že Zmluva o nešírení jadrových zbraní (NPT) bola premenená na politickú zbraň a namiesto garantovania práva na mierovú jadrovú energiu bola zneužitá ako zámienka na agresiu.Izraelský veľvyslanec pri OSN Danny Danon vyzdvihol USA za zásah proti Iránu. „Takto vyzerá posledná línia obrany, keď všetky ostatné neuspeli,“ vyhlásil a obvinil Irán, že využíval rokovania o svojom jadrovom programe na získanie času na výrobu rakiet a obohacovanie uránu.„Cena za nekonanie by bola katastrofálna. Nukleárny Irán by bol rozsudkom smrti práve tak pre vás, ako by bol pre nás,“ povedal Danon Bezpečnostnej rade.Čínsky veľvyslanec Fu Cchung uviedol, že mier na Blízkom východe nemožno dosiahnuť vojenskou silou. „Diplomatické prostriedky na riešenie iránskej jadrovej otázky neboli vyčerpané a stále je nádej na mierové riešenie,“ povedal.

Úradujúca veľvyslankyňa USA Dorothy Sheaová však povedala, že nadišiel čas, aby Washington konal rozhodne. BR OSN by podľa nej mala vyzvať Irán, aby upustil od svojho úsilia o zničenie Izraela a ukončil snahu získať jadrové zbrane.Ruský veľvyslanec Vasilij Nebenzia spomenul tvrdenia USA z roku 2003 o irackých zásobách chemických a biologických zbraní. „Znova nás žiadajú, aby sme verili rozprávkam USA, aby sme znova spôsobili utrpenie miliónom ľudí žijúcim na Blízkom východe,“ vyhlásil podľa agentúry Reuters.

Trump naznačil, že je otvorený zmene režimu v Iráne

Americký prezident Donald Trump v nedeľu naznačil záujem o zmenu režimu v Iráne, hoci viacerí predstavitelia jeho vlády predtým zdôraznili, že útoky Spojených štátov na iránske jadrové zariadenia nemali takýto cieľ. „Nie je politicky korektné používať výraz zmena režimu, no ak súčasný iránsky režim nedokáže UROBIŤ IRÁN ZNOVA SKVELÝM, prečo by nemohla byť zmena režimu?“ napísal Trump na svojej sociálnej sieti. Doplnil aj skratku MIGA (Make Iran Great Again).Jeho vyhlásenie sa zdá byť v rozpore s vyjadrením amerického ministra obrany Petea Hegsetha na tlačovej konferencii v nedeľu dopoludnia, na ktorej hovoril o bombardovaní troch iránskych nukleárnych komplexov z uplynulej noci. „Táto misia nebola a nie je o zmene režimu,“ povedal Hegseth.

Prezident Donald Trump. (Zdroj: SITA/AP/Pool)

Od Trumpovej vlády prišlo viacero zastrašujúcich vyhlásení, hoci zároveň vyzvala na obnovenie rokovaní Washingtonu a Teheránu o iránskom jadrovom programe. Podľa AP je preto ťažké získať jasnú predstavu o tom, či šéf Bieleho domu len podpichuje protivníka, alebo používa provokatívne slová, ktoré by mohli rozšíriť konflikt medzi Izraelom a Iránom.Až do Trumpovho najnovšieho statutu vysielali jeho viceprezident, šéf Pentagónu, hlavný vojenský poradca a minister zahraničných vecí koordinovaný odkaz o presvedčení, že dôsledky úderu na Irán sa budú dať zvládnuť a že nedostatok vojenského potenciálu Teherán ho donúti vrátiť sa k rokovaciemu stolu.Hegseth uviedol, že USA sa „nesnažia o vojnu“ s Iránom, kým viceprezident J. D. Vance povedal, že americké údery dali Teheránu možnosť návratu k rozhovorom s Washingtonom.