Minister obrany šokoval: NATO už podľa neho nemá žiadny zmysel! Ostro kritizoval aj EÚ

Guido Crosetto (Zdroj: profimedia.sk)

Zakladajúci člen spochybňuje samotnú alianciu: „NATO stratila zmysel“

„NATO už nemá existenciu opodstatnenú súčasnou dobou,“ vyhlásil taliansky minister obrany Guido Crosetto počas vystúpenia na univerzite v Padove.

Dodal, že USA a EÚ už nie sú centrom sveta a aliancia sa musí prispôsobiť novým globálnym pomerom. „Aby sme aj naďalej mohli garantovať mier a vzájomnú obranu, NATO sa musí otvoriť spolupráci s globálnym juhom,“ zdôraznil.

Jeho slová prichádzajú týždeň pred samitom NATO v Haagu, kde sa stretnú lídri 32 členských štátov vrátane amerického prezidenta Donalda Trumpa.

Kto je Crosetto? Hlas Meloniovej tieňovej diplomacie

Guido Crosetto patrí k najvplyvnejším členom talianskej vlády a je dlhoročným spojencom premiérky Giorgie Meloniovej, líderky pravicovej strany Fratelli d’Italia (Bratia Talianska).

Jeho výrok nemožno chápať ako ojedinelý výstrel, ale ako testovanie vody pred potenciálnym geopolitickým posunom Talianska.

Taliansko je pritom jedným z dvanástich pôvodných signatárov Severoatlantického paktu z roku 1949. To, že práve Rím spochybňuje samotný zmysel aliancie, je pre Západ mimoriadne znepokojujúce.

Ostré slová aj na adresu Európskej únie: „Jej čas sa minul“

Crosetto si nebral servítku ani pri hodnotení Európskej únie. „Hovoríme o Európe, akoby na niečom ešte záležalo. Možno by kedysi záležať mohlo, ak by si vedela vytvoriť politickú rolu. Ale neurobila to. A jej čas sa minul,“ vyhlásil minister.

Skritizoval, že Únia nemá skutočnú zahraničnú ani obrannú politiku, a preto dnes podľa neho stráca globálny význam.

Meloniová a dvojtvárna taktika: Navonok lojalita, vnútri skepsa

Giorgia Meloniová sa k moci dostala v roku 2022 s ostrou kritikou Bruselu. Po nástupe do úradu sa však profilovala ako spoľahlivá partnerka NATO aj v podpore Ukrajiny.

Zároveň však čoraz častejšie zaznievajú z jej koalície hlasy, ktoré spochybňujú staré aliancie a tlačia na redefinovanie zahraničnej politiky Talianska.

Koalícia, ktorú vedie, sa skladá z troch pravicových a konzervatívnych strán a jej strategický kompas sa evidentne posúva – od Atlantiku smerom k Stredomoriu a juhu.

Talianske pochybnosti o NATO a EÚ nie sú len epizódou. Sú zrkadlom hlbších posunov v geopolitike Európy. A keď sa pýta na zmysel aliancie zakladajúci člen, je to viac než výstrel do tmy. Je to signál, že staré istoty sa otriasajú v základoch.