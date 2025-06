Donald Trump ostro kritizoval šéfa Fedu Powella: Nazval ho hlupákom

Prezident USA Donald Trump (Zdroj: TASR/AP/Manuel Balce Ceneta)

Trump Powella opakovane kritizuje za jeho neochotu znížiť úrokové sadzby. „Plne chápem, že moja ostrá kritika na jeho adresu mu sťažuje to, čo by mal robiť, teda znižovať sadzby, ale skúšal som to všetkými možnými spôsobmi,“ napísal Trump, ktorý Powella vymenoval do funkcie banky počas svojho prvého funkčného obdobia. „Bol som milý, bol som neutrálny a bol som nepríjemný, a milý a neutrálny nefungovali,“ dodal Trump. Powellovo funkčné obdobie sa skončí až na budúci rok. Šéf Fedu vyhlásil, že jeho odvolanie by bolo nezákonné a že nemá v úmysle dobrovoľne odstúpiť, ak ho o to Trump požiada.

Šéf americkej centrálnej banky (Fed) Jerome Powell. (Zdroj: TASR/AP/Jacquelyn Martin)

Americká centrálna banka ponechala svoju základnú úrokovú sadzbu

Americká centrálna banka v stredu (18. 6.) ponechala svoju základnú úrokovú sadzbu v pásme 4,25 % až 4,50 %, kde sa nachádza od decembra. Šéf Fedu po zasadnutí vyhlásil, že najväčšia svetová ekonomika ešte nepocítila plný vplyv ciel, ktoré zaviedol prezident Trump. Očakávania ďalšieho vývoja menovej politiky je podľa neho treba brať s rezervou, keďže makroekonomické prostredie je naďalej veľmi rizikové a všetky prognózy sú vysoko neisté.

„Trvá určitý čas, kým sa clá prejavia v distribučnom reťazci až ku konečnému spotrebiteľovi. Dobrým príkladom sú tovary, ktoré sa dnes predávajú v maloobchode a ktoré boli dovezené pred niekoľkými mesiacmi, ešte pred zavedením ciel. Začíname teda vidieť nejaké vplyvy a očakávame, že v nasledujúcich mesiacoch ich bude viac,“ uviedol Powell.