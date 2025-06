CHORVÁTSKO je vyhľadávané najmä pre svoje nádherné a čisté more, bohužiaľ sa však aj tam nájdu miesta, kde to tak celkom neplatí. Známa pláž Bene v Splite sa už v minulosti stala terčom kritiky kvôli znečistenej vode a teraz sa situácia opakuje. Zúfalí domáci sa pýtajú: „Kedy to už konečne skončí?“