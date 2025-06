Sociálna asistentka čelí v Ostrave obžalobe z vraždy klientky, hrozí jej 15 rokov

Ilustračné foto (Zdroj: gettyimages.com)

OSTRAVA - Prípadom deväťdesiatšesťročnej asistentky sociálnej starostlivosti obžalovanej z vraždy ženy, o ktorú sa mala starať, sa dnes začal zaoberať Krajský súd v Ostrave. Podľa obžaloby dlhodobo a úmyselne zanedbávala starostlivosť o svoju rovnako starú spolubývajúcu. Viedlo to k postupnému zhoršeniu zdravotného stavu neschopnej ženy a neskôr aj k jej úmrtiu. Prokurátorka pre ňu požaduje 15-ročný trest. Obžalovaná vinu odmieta.

Žena sa o svoju známu starala ako oficiálna asistentka v rokoch 2023 a 2024. Disponovala preto aj príspevkom na starostlivosť vo výške 19.000 korún. Tieto peniaze mala používať v prospech svojej klientky, ale nerobila to. Podľa obžaloby bola druhá žena na pomoc súdenej úplne odkázaná.

"Obžalovaná vedome nerobila to, k čomu bola povinná. Nezabezpečila lekársku starostlivosť. Neskôr úplne rezignovala na svoje povinnosti. Prestala sa mu páčiť. Nepodávala ju dostatok stravy a nezabezpečila pitný režim. Posledný týždeň cez smrťou nepodala žiadne jedlo ani vodu, nechala ju pomočenú a pokápanú ležať na lôžku v kuchyni," povedala žalobkyňa. Dodala, že toto všetko viedlo vlani v marci k ženine smrti.

Obžalovaná vinu odmietla

Obžalovaná vinu odmietla. Povedala, že v byte bolo všetko v poriadku až do konca vlaňajšieho februára. S starostlivosťou jej pomáhal syn a ďalšie ženy. Vtedy podľa nej jej spolubývajúci začala odmietať jedlo a pitie. Potreby vykonávala do postele. "Nenapadlo nás, že by mohla zomrieť. Odmietala, aby sme sa obrátili na sociálny odbor či lekárov," povedala.

Hlavné pojednávanie bude pokračovať do konca týždňa. Predseda senátu povedal, že ak sa podarí vypočuť všetkých svedkov a vykonať potrebné dôkazy, pojednávanie potom odročí. Rozsudok plánuje vyniesť počas leta.